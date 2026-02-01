राजगढ़ में ईंट बनाने के लिए खोदे थे गड्ढे, खेलते-खेलते गिर गई मासूम; मची चीख-पुकार

उल्लेखनीय है कि अमूमन सभी जगह ईंट भट्टे के लिए इसी तरह के गड्ढे खोदे जाते हैं, जहां हमेशा हादसे होने का डर बना रहता है। यहां ईंटें बनाने वाले ऐसे ही गड्ढ़े खोद देते हैं, जिसमें पानी भर दिया जाता है। करीब तीन से चार फीट गहरे गड्ढों में पर्याप्त पानी भर दिया जाता है। इसका उपयोग कर मिट्टी के साथ मिलाकर ईंटे बनाईं जाती हैं। लेकिन ध्यान नहीं रख पाने के कारण अकसर हादसे हो जाते हैं।