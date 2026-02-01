19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

राजगढ़ में ईंट बनाने के लिए खोदे थे गड्ढे, खेलते-खेलते गिर गई मासूम; मची चीख-पुकार

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ईंट बनाने के लिए खोदे गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Feb 19, 2026

rajgarh news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ईंट बनाने के लिए खोदे गड्ढे में खेलते-खेलते एक सालभर की मासूम गिर गई। जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन ईंटें बनाने में लगे थे। इस बीच खेलते-खेलते बालिका उक्त गढ्डे में गिर गई।

दरअसल, मामला जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र के बायपास रोड का है। यहां ईंट भट्टा बायपास पर बच्ची के परिजन ईंटें बनाने में लगे थे। जानकारी के अनुसार दिव्यांशी पिता गोविंद मालवीय (1) निवासी सोनखेड़ा (जीरापुर) की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।

आरोपी अरसीद पिता मोहम्मद फारुख निवासी जीरापुर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। आरोपी ने अपने ईंट भट्टे पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया। गड्ढों के आसपास कोई सुरक्षा बागड़ या जाली नहीं लगाई गई थी। उसी में जाकर बालिका गिर गई। जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। बच्ची की मौत के बाद परिजन का रो-रोककर बुरा हो गया। उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा था।

गड्ढा खोदकर भरते थे पानी

उल्लेखनीय है कि अमूमन सभी जगह ईंट भट्टे के लिए इसी तरह के गड्ढे खोदे जाते हैं, जहां हमेशा हादसे होने का डर बना रहता है। यहां ईंटें बनाने वाले ऐसे ही गड्ढ़े खोद देते हैं, जिसमें पानी भर दिया जाता है। करीब तीन से चार फीट गहरे गड्ढों में पर्याप्त पानी भर दिया जाता है। इसका उपयोग कर मिट्टी के साथ मिलाकर ईंटे बनाईं जाती हैं। लेकिन ध्यान नहीं रख पाने के कारण अकसर हादसे हो जाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 09:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में ईंट बनाने के लिए खोदे थे गड्ढे, खेलते-खेलते गिर गई मासूम; मची चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

22 साल बाद घर लौटा पति तो भावुक हो गई पत्नी, पोती को बुलाकर कहा- ये हैं दादू

rajgarh
राजगढ़

कुंवारा बताकर बनाया ‘ऑनलाइन रिश्ता’, शादी से इंकार करते ही मांग लिए इतने लाख रूपये

mp news
राजगढ़

नाली निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, दीवार धंसने 2 मजदूर मलबे में दबे, एक की मौत दूसरा घायल

Wall Collapse
राजगढ़

एमपी के इस जिले में जनपद सदस्य ने सरपंच से मांगे पैसे, न देने पर की पिटाई

rajgarh news
राजगढ़

एमपी में 'ऑपरेशन शुद्धि'; किचन और सरसों के खेत में छिपाकर रखी 21 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.