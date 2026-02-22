MP में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी VIP रोड, नेशनल हाईवे से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

उक्त वीआईपी रोड को लेकर कांग्रेस नेता राजेंद्रसिंह कीलखेड़ा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है। उसमें कहा गया है कि राजगढ़ विधानसभा में करीब 10 ग्रामीण सड़कों को रककर शहर का एक वीआईपी रोड स्वीकृत कराया गया है। क्या गांव के लोग (ग्रामीणजन) वोट नहीं देते? जिसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इनमें प्रमुख रूप से एक यूजर का लिखना है कि बाजार वालों का भी बुरा हाल है। भाजपा के लोगों की जेबों में नगर का विकास जा रहा है। ब्यावरा से खिलचीपुर हाइवे पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मौत हो रही है। ब्यावरा से खिलचीपुर तक फोरलेन बना चाहिए। कोई लिख रहा है कि गांव के लोग और किसान प्रताड़ित हो रहा है। कार्यक्रमों में आकर फोटो खिंचवा लेने से विकास नहीं होगा।