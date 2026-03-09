राजगढ़ में बकरी चराने गया था नाबालिग, कुएं में गिरा; हुई मौत

ग्रामीण उसे तत्काल उपचार के लिए खिलचीपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पंकज के पिता गोपीलाल वर्मा खिलचीपुर स्थित एसबीआई बैंक में गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। सूचना मिलने पर वे भी अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि पंकज दो भाइयों में बड़ा था। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है।