सीएम मोहन का अनोखा अंदाज, अचानक जनसुनवाई में पहुंचे, पंचों के साथ बैठकर जानी लोगों की समस्या

मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रशासनिक नहीं, बल्कि निजी था। वो भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की मां जनकदुलारी शर्मा से मिलने जिले के नईसराय तहसील के मढ़ी महिदपुर गांव आए थे। गांव में सोमवार को मुख्यमंत्री भाजपा संगठन मंत्री के घर पहुंचे। 88 वर्षीय जनकदुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जहां उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले वह गांव के ग्राम पंचायत भवन में पहुंचकर ग्राम सभा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने गोशाला पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया और गौशाला की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने गौशाला प्रबंधन को निर्देश दिए कि, निराश्रित गौवंश की देखरेख में कोई कमी न रहे और गोशाला को बेहतर बनाया जाए।