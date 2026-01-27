27 जनवरी 2026,

मंगलवार

अशोकनगर

सीएम मोहन का अनोखा अंदाज, अचानक जनसुनवाई में पहुंचे, पंचों के साथ बैठकर जानी लोगों की समस्या

CM Mohan Yadav Unique Style : जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री मोहन यादव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां अचानक वो ग्राम सभा के तहत चल रही जनसुनवाई में पहुंच गए। सीएम ने सरपंच और पंचों के साथ बैठकर लोगों की समस्याएं जानी।

अशोकनगर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 27, 2026

CM Mohan Yadav Unique Style

सीएम मोहन का अनोखा अंदाज (Photo Source- Patrika Input)

CM Mohan Yadav Unique Style : गणतंत्र दिवस का दिन मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत मढ़ी महिदपुर के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। अमूमन औपचारिकता तक सीमित रहने वाली ग्राम सभा के बीच जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अचानक पहुँचे, तो ग्रामीण चकित रह गए। ये न सिर्फ जिले के इतिहास का पहला मामला है, बल्कि मध्य प्रदेश के इतिहास में भी ऐसे विरले ही उदाहरण मिलते हैं, जब कोई मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल की औपचारिकताएं तोड़कर सीधे ग्राम सभा की चर्चा में शामिल हुआ हो।

​मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां सरपंच और पंचों के साथ बैठकर ग्राम के विकासकार्यों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि, सरकार की मंशा सिर्फ आदेश जारी करना नहीं, बल्कि धरातल पर योजनाओं का असर देखना भी है। ग्राम सभा में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और पूछा…क्या आपको योजना का लाभ मिल रहा है? समस्याएं सामने आने पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री का सीधा जुड़ाव…एक नई परंपरा

आमतौर पर मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोहों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन डॉ. मोहन यादव का ग्राम सभा में शामिल होना एक बड़े बदलाव का संकेत है। जिले के जानकारों के अनुसार, ये अशोकनगर के इतिहास में पहली बार है कि, प्रदेश का मुखिया सीधे पंचायत की चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों की समस्या सुन रहा हो। ये कदम विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को मजबूती देने वाला माना जा रहा है।

गौशाला में पूजन, संगठन मंत्री की मां से मिले सीएम

मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रशासनिक नहीं, बल्कि निजी था। वो भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा की मां जनकदुलारी शर्मा से मिलने जिले के नईसराय तहसील के मढ़ी महिदपुर गांव आए थे। गांव में सोमवार को मुख्यमंत्री भाजपा संगठन मंत्री के घर पहुंचे। 88 वर्षीय जनकदुलारी शर्मा लंबे समय से अस्वस्थ चल रही हैं, जहां मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जहां उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले वह गांव के ग्राम पंचायत भवन में पहुंचकर ग्राम सभा में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने गोशाला पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया और गौशाला की स्थिति देखी। मुख्यमंत्री ने गौशाला प्रबंधन को निर्देश दिए कि, निराश्रित गौवंश की देखरेख में कोई कमी न रहे और गोशाला को बेहतर बनाया जाए।

प्रभारी मंत्री और संभागायुक्त व आईजी भी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री में मढ़ी महिदपुर गांव के इस दौरे के समय प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, मुंगावली विधायक बृजेन्द्रसिंह यादव, चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, संभागायुक्त मनोज खत्री, आईजी अरविंद सक्सेना, कलेक्टर साकेत मालवीय और एसपी राजीव कुमार मिश्रा समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

27 Jan 2026 08:05 am

