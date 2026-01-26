जामताड़ा की तरह एमपी में फैल चुका है ‘हेलो क्राइम’, इस तरह लड़के-लड़कियों को बना रहे शिकार

-पुलिस अब प्रदेश के ऐसे मामलों की अन्य जिलों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि पता चल सके कि कितने लोग इस गिरोह के शिकार बने।

-पुलिस अब यह पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार प्रदेश के और किन-किन जिलों से जुड़े हैं। अन्य जिलों से जानकारी मंगाई जा रही है।

-गिरोह के पास इतनी बड़ी तादाद में फर्जी सिम कहां से आती थीं और गिरोह के यह लोग किस तरह से फर्जी सिमों को जुटाते थे।

-जालसाजी से कमाई गई रकम किन बैंक खातों में ट्रांसफर हुई, उन खातों की भी जांच होना चाहिए, ताकि कारोबार का खुलासा हो।

-इस हेलो क्राइम नेटवर्क गिरोह में कितने लोग शामिल हैं और गिरोह का सरगना कौन है, यह भी जानकारी जुटाना चाहिए।