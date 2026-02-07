एमपी में कोर्ट के बाहर से युवती का अपहरण, चाचा से की थी लव मैरिज

पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया, तो उसने माता-पिता के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके कारण पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर में रात में रखा और दूसरे दिन एसडीएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में युवती ने अपने बयान में कहा कि मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से शादी की है और अब स्वतंत्र रहना चाहती हूं। इससे एसडीएम ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेजने के निर्देश दिए थे। वन स्टॉप सेंटर एसडीएम कार्यालय परिसर से महज 200 फीट दूर था, लेकिन जैसे ही युवती बाहर निकली, घात लगाए बैठे परिजनों ने उसे जबरन कार में बिठाया और अपने साथ ले गए। युवती की किडनैपिंग से हड़कंप मच गया। पुलिस सख्त हुई तो युवती के माता-पिता खुद कुछ घंटों बाद उसे एसडीएम न्यायालय लेकर पहुंचे। जहां परिजनों ने कहा कि हम उसे समझाने के लिए ले गए थे। बाद में उसे दोबारा वन स्टॉप सेंटर भेज दिया है।