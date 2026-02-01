4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर बड़ा एक्शन, आधे घंटे में हुई कार्रवाई

mp news: युवाओं के हाथों में तख्तियां देख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर-एसपी को दिए निर्देश, आधे घंटे में हुआ एक्शन।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Feb 04, 2026

Jyotiraditya Scindia

Jyotiraditya Scindia (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर प्रशासन ने महज आधे घंटे में कार्रवाई को अंजाम दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के ग्राम डुंगासरा में विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां कुछ युवाओं ने खेल मैदान में हुए अतिक्रमण की शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया से की तो सिंधिया ने तुरंत कलेक्टर-एसपी को निर्देश दिए।

खेल मैदान से हटा अतिक्रमण

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुछ युवाओं ने गांव के खेल मैदान पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी। जिस पर सिंधिया ने कलेक्टर-एसपी को निर्देश दिए और महज आधे घंटे के अंदर ही खेल मैदान पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा दिया। खेल मैदान से अतिक्रमण हटने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मैदान पर पहुंचे और युवाओं के साथ क्रिकेट खेलकर उनका उत्साहवर्धन किया।

विद्युत उपकेन्द्रों का भूमिपूजन-लोकार्पण

केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर प्रवास के दौरान चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा और ईसागढ़ नगर में सड़क, स्वच्छता और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया, जिनकी कुल लागत 12.68 करोड़ से अधिक है। चंदेरी में उन्होंने 7 करोड़ की लागत के विद्युत उपकेन्द्रों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया वहीं ईसागढ़ को उन्होंने 5.68 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। उन्होंने ईसागढ़ गौरव दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास तब सार्थक होता है जब उसका लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा है। इन उपकेंद्रों के माध्यम से किसान निर्बाध सिंचाई कर सकेंगे, छात्र बेहतर वातावरण में अध्ययन कर पाएंगे और व्यापारिक गतिविधियां बिना रुकावट आगे बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा नेता व पूर्व विधायक सड़क हादसे में घायल, उछलकर खेत में गिरी स्कॉर्पियो
मुरैना
MORENA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर बड़ा एक्शन, आधे घंटे में हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सुंदर लड़कियों को देखते ही बड़बड़ाने लगता था मंत्र, बैग में मिला 'खास' इत्र

ashoknagar
अशोकनगर

MP में सामान्य विधानसभा सीट को ‘एसटी आरक्षित’ करने का उठा मुद्दा, कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन

mp news jays demands to make chanderi assembly seat to ST category
अशोकनगर

सीएम मोहन का अनोखा अंदाज, अचानक जनसुनवाई में पहुंचे, पंचों के साथ बैठकर जानी लोगों की समस्या

CM Mohan Yadav Unique Style
अशोकनगर

जामताड़ा की तरह एमपी में फैल चुका है ‘हेलो क्राइम’, इस तरह लड़के-लड़कियों को बना रहे शिकार

Hello Crime Network
अशोकनगर

इंस्टाग्राम वाला ‘इश्क’: शादी करने लखनऊ भाग रही थी युवती, पुलिस ने प्रेमी का नंबर ट्रेस किया तो वो सऊदी में मिला

Instagram Romance
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.