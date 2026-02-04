एमपी में भाजपा नेता व पूर्व विधायक सड़क हादसे में घायल, उछलकर खेत में गिरी स्कॉर्पियो

MORENAप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरह से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हवा में उछलकर खेत में बोनट के बल गिरी वो बेहद खतरनाक था। ये तो गनीमत रही कि खेत में गिरने के बाद स्कॉर्पियो पलटी नहीं वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंची और वाहन में सवार सभी लोगों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। घाटीगांव थाना प्रभारी पूरन शर्मा ने बताया कि एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई थी। वाहन में सवार पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनके साथी घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।