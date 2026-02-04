4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

एमपी में भाजपा नेता व पूर्व विधायक सड़क हादसे में घायल, उछलकर खेत में गिरी स्कॉर्पियो

mp news: मध्यप्रदेश की मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से पूर्व विधायक व भाजपा नेता अजब सिंह कुशवाह सड़क हादसे में घायल हुए हैं। हादसा घाटीगांव के पास आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर मंगलवार को उस वक्त हुआ जब अजब सिंह कुशवाह अपने कुछ समर्थकों के साथ स्कॉर्पियो वाहन से भोपाल आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Feb 04, 2026

MORENA

bjp leader former mla ajab singh kushwaha injured in road accident

mp news: मध्यप्रदेश की मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से पूर्व विधायक व भाजपा नेता अजब सिंह कुशवाह सड़क हादसे में घायल हुए हैं। हादसा घाटीगांव के पास आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर मंगलवार को उस वक्त हुआ जब अजब सिंह कुशवाह अपने कुछ समर्थकों के साथ स्कॉर्पियो वाहन से भोपाल आ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद खतरनाक था। कार हवा में उछलकर खेत में बोनट के बल गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा

पूर्व विधायक व भाजपा नेता अजब सिंह कुशवाह मंगलवार को अपने चार साथियों के साथ स्कॉर्पियो (MP07 ZD-3214) से भोपाल जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर घाटीगांव से आगे गुजरी तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो लहराती हुई हवा में उछली और सड़क किनारे खेत में जा गिरी। हादसे में अजब सिंह कुशवाह व गाड़ी में सवार उनके चारों साथी घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात ये है कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।

बड़ा हादसा टला

MORENAप्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस तरह से स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हवा में उछलकर खेत में बोनट के बल गिरी वो बेहद खतरनाक था। ये तो गनीमत रही कि खेत में गिरने के बाद स्कॉर्पियो पलटी नहीं वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना पर पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंची और वाहन में सवार सभी लोगों को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। घाटीगांव थाना प्रभारी पूरन शर्मा ने बताया कि एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई थी। वाहन में सवार पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाह और उनके साथी घायल हुए हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने युवक से पकड़वाया निजी अंग, मुर्गा बनाकर पीटा
मुरैना
morena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 04:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / एमपी में भाजपा नेता व पूर्व विधायक सड़क हादसे में घायल, उछलकर खेत में गिरी स्कॉर्पियो

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने युवक से कराया अश्लील काम, मुर्गा बनाकर पीटा

morena
मुरैना

MP की ‘सबसे स्वच्छ नदी’ को छलनी कर रहे जेसीबी, वन विभाग बोला- नहीं मिले माफिया

sand mafia illegal mining in chambal river effecting gharial sanctuary morena mp news
मुरैना

UGC Rules: सवर्णों ने PM Modi को लेकर लगाए आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने खून से लिखा पत्र

UGC Rules Upper Caste protest murdabad slogans against PM Modi morena mp news
मुरैना

कलेक्टर के निर्देश हवा में, लालपुरा में न बोर किया और न हुआ टंकी का निर्माण

मुरैना

गाड़ी की तोडफ़ोड़ व मारपीट के मामले में आठ पर मामला दर्ज, चार गिरफ्तार

मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.