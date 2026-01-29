कलेक्टर के निर्देश हवा में, लालपुरा में न बोर किया और न हुआ टंकी का निर्माण



जानकारी के अनुसार फरवरी 2022 में लालपुरा पंचायत के लिए नल जल योजना के ग्रामीणों को शुद्ध पेजयल मुहैया कराने हेतु ग्वालियर की फर्म मैंसर्स अनुराग दीक्षित के नाम 74.81 लाख का कार्यादेश हुआ था उक्त कार्य को ठेकेदार ने स्थानीय लोगों को पेटी कॉट्रेक्ट पर दे दिया, जिन्होंने काम के नाम पर मनमानी की और चार साल हो गए कागजों में योजना का काम पूरा करा दिया है लेकिन आज तक न बोर और न टंकी का निर्माण कराया गया है। गांव में सिर्फ पाइप लाइन बिछाकर प्लाष्टिक की लेजम हर घर के आगे निकालकर खुले में छोड़ दी है। इस योजना के शुभारंभ के समय जो सहायक यंत्री व उपयंत्री थे, वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिस अधिकारी को सहायक यंत्री का प्रभार मिला है, वह ग्वालियर से अपडाउन करते हैं, इसलिए वह यदा कदा ही क्षेत्र में पहुंचते हैं, उनको योजना के मॉनीटरिंग के लिए समय ही नहीं हैं।