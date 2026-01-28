गणतंत्र दिवस: मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ईमान तिरंगा है….

अंबाह के पचासा मैदान में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। जनपद अध्यक्ष मधुरिमा तोमर ने झंडारोहण कर एनसीसी कैडेट्स द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान स्व प्राची तोमर की स्मृति में मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसडीएम रामनिवास सिकरवार ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। एसडीएम रामनिवास सिकरवार ने एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार गौतम ने तहसील कार्यालय, नपा में अध्यक्ष अंजलि जिनेश जैन ने सीएमओ शारिब कौसर, पार्षदों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया। इसके अलावा जनपद में सीईओ देवेंद्र जैन, थाने में टीआई सतेंद्र सिंह कुशवाह, बीआरसी कार्यालय में आरएस सिकरवार, फूड विभाग में उमेश शर्मा, विधायक कार्यालय में एमएलए देवेंद्र सखवार, जिला कांग्रेस कार्यालय पर अध्यक्ष मधुराज तोमर, चौधरी वेयर हाउस पर गिर्राज चौधरी, अंबाह ब्लॉक कार्यालय पर अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, ब्लॉक भाजपा कार्यालय पर अध्यक्ष सचिन गुप्ता, आप कार्यालय पर शिवदत्त शर्मा, महुआ कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष शेरा तोमर, अमर शहीद सम्मान सेवा संघ कार्यालय में धर्मेंद्र तोमर, माथुर वैश्य शाखा महासभा कार्यालय पर अध्यक्ष हरेंद्र गुप्ता, सहकारी बैंक में मैनेजर विकास गुप्ता ने ध्वजारोहण किया।