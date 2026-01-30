UGC Rules: सवर्णों ने PM Modi को लेकर लगाए आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने खून से लिखा पत्र

यहां हाथों में तख्तियां लेकर केन्द्र की भाजपा सरकार और पीएम मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़े। हर चौराहे पर धरना देकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दोपहर साढ़े 12 बजे पुरानी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। यहां एक बजे तक एम एस रोड पर प्रदर्शन व हंगामा हुआ। भीड़ इतनी थी कि कलेक्ट्रेट के सामने सडक़ पर लोगों के खड़े होने से दोनों तरफ का रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। देश के राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार सीताराम वर्मा को कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन दिया गया। उसके बाद आंदोलनकारी अपने अपने घरों को वापस हो गए। पैदल मार्च के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा पीएम मोदी की शव यात्रा भी निकाली गई।