फिर फिसली मंत्री कैलाश की जुबान, बच्चों के चरित्र को लेकर दिया विवादित बयान!

Kailash Vijayvargiya controversial statement: अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर बयानों में घिरते दिख रहे हैं। इंदौर में निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों को चरित्रवान बनाने के विषय पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, कितनी भी शिक्षा नीति बना लो, यदि घर का वातावरण ऐसा है कि पिता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है तो फिर कहां से चरित्र की बात करेंगे?