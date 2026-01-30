फिर फिसली मंत्री कैलाश की जुबान, बच्चों के चरित्र को लेकर दिया विवादित बयान!

kailash vijayvargiya controversial statement on character of children (फोटो- कैलाश विजयवर्गीय सोशल मीडिया अकाउंट)
Kailash Vijayvargiya controversial statement: अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फिर बयानों में घिरते दिख रहे हैं। इंदौर में निजी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में मंत्री विजयवर्गीय ने बच्चों को चरित्रवान बनाने के विषय पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, कितनी भी शिक्षा नीति बना लो, यदि घर का वातावरण ऐसा है कि पिता पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और कपड़े दिलाने ठेकेदार ले जा रहा है तो फिर कहां से चरित्र की बात करेंगे?
मंत्री बोले-बच्चा स्कूल में 4 घंटे और घर में 20 घंटे रहता है। घर में यदि परिजन दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे तो 4 घंटे कितना भी चरित्र पर ज्ञान दो, बच्चा घर का जो देखेगा वही सीखेगा। शिक्षा के साथ बच्चे का पाठ्यक्रम तो बने, लेकिन पैरेंट्स का भी सिलेबस बने कि कैसे बच्चों के साथ कैसे रहें। (MP News)
मंत्री ने कहा, शिक्षा के साथ राष्ट्रभक्ति की बात ज्यादा जरूरी है। बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा संगठन है जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सोशल वर्कर बनाने की बात करते हैं, लेकिन बेटा चरित्रवान, राष्ट्र भक्त हो इसकी बात नहीं होती।
25 सितंबर 2025 को शाजापुर में राहुल और प्रियंका गांधी पर विवादित टिपण्णी की। कहा, पहले लोग बहनों के गांव का पानी नहीं पीते थे। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष बहन का चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं। ये संस्कारों का अभाव है, ये विदेश के संस्कार हैं।
अप्रैल 2023 में हनुमान और महावीर जयंती पर कहा, मैं रात को नौजवानों को झूमते हुए देखता हूं तो इच्छा होती है कि उन्हें 5-7 खींच दूं तो नशा उतर जाए। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, शूर्पणखा लगती हैं।
भागीरथपुरा इंदौर में दूषित पानी से मौत पर पत्रकार ने सवाल पूछा तो अपशब्द का इस्तेमाल किया। बाद में माफी मांगी। (MP News)
