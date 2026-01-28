कार मालिक-ड्राइवर ने ही कराई थी आगरा के व्यक्ति से 19 लाख की लूट

मुरैना. कार मालिक व ड्राइवर ने ही आगरा के अमन चौधरी व उसके दोस्त बंटी किरार से 19 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने लूट के कुछ घंटे बाद ही साइबर फ्रॉड का मामला बताकर लूट होने से इंकार किया था लेकिन अब छह आरोपियों को पकडकऱ 18.50 लाख रुपए एवं एयर गन बरामद कर पुलिस ने लूट की वारदात होना स्वीकार किया है।
जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अमन पुत्र लाखन सिंह चौधरी निवासी न्यू आगरा उत्तर प्रदेश गुना से किराए पर कार लेकर आगरा जा रहा था 21-22 जनवरी की दरम्यानी रात करीब तीन बजे एसआरडी कॉलेज के पास ए बी रोड मुरैना पर 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी कार को ओवरटेक कर उसकी गाड़ी के सामने लगा कर उसकी, उसके साथी बंटी किरार एवं ड्राईवर हर्ष धाकड़ की मारपीट व हथियार कनपटी पर लगा कर लगभग 19 लाख रुपए नगदी व अन्य की लूट कर ले गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत पाया कि अमन चौधरी जिस गाड़ी को किराए से करके लाया था उसके मालिक जितेन्द्र यादव व ड्राइवर हर्ष धाकड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
अंबाह में हुई 24 लाख की डकैती को लेकर पुलिस पहले से ही परेशान थी, उसके तीन दिन बाद हुई लूट को लेकर पुलिस की और किरकिरी न हो इसलिए आनन फानन में अधिकारियों ने मीडिया के सामने कुछ घंटे बाद ही लूट होने से इंकार कर दिया और वारदात में मोड़ देते हुए साइबर फ्रॉड का मामला बता दिया लेकिन घटना के बाद भी पुलिस अधिकारियों ने मुंह नहीं खोला और सफलता मिलने पर कह दिया कि आगरा के व्यक्ति से लूट हुई थी। पुलिस अधिकारियों के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से पुलिस महकमे की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जितेन्द्र पुत्र कैलाश यादव, गिर्राज पुत्र कैलाश यादव निवासी सांई बिहार कालोनी थाना कोतवाली जिला गुना, नीरज यादव, रितेश यादव निवासी बम्हौरी गुना, राहुल पुत्र रामबाबू शर्मा, हर्ष पुत्र विनोद धाकड़, गौरव पुत्र बृजमोहन शर्मा निवासी गुना को गिरफ्तार किया है।
जिस दिन लूट हुई थी, उस दिन पीडि़त के पास एक साथ बहुत सारे एटीएम कार्ड व चार मोबाइल मिले और एक साथी फ्रॉड के मामले में पूर्व में जेल काट चुका है, इसलिए लगा मामला साइबर से जुड़ा हुआ है, उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है फिलहाल जो क्लू मिले उसके हिसाब से गाड़ी मालिक व चालक ने आगरा के अमन चौधरी व साथी से 19 लाख की लूट होना पुष्ट हुआ है और 18.50 लाख रुपए जब्त कर छह आरोपियों को पकड़ लिया है।
