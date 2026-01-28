कार मालिक-ड्राइवर ने ही कराई थी आगरा के व्यक्ति से 19 लाख की लूट



जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अमन पुत्र लाखन सिंह चौधरी निवासी न्यू आगरा उत्तर प्रदेश गुना से किराए पर कार लेकर आगरा जा रहा था 21-22 जनवरी की दरम्यानी रात करीब तीन बजे एसआरडी कॉलेज के पास ए बी रोड मुरैना पर 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी कार को ओवरटेक कर उसकी गाड़ी के सामने लगा कर उसकी, उसके साथी बंटी किरार एवं ड्राईवर हर्ष धाकड़ की मारपीट व हथियार कनपटी पर लगा कर लगभग 19 लाख रुपए नगदी व अन्य की लूट कर ले गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत पाया कि अमन चौधरी जिस गाड़ी को किराए से करके लाया था उसके मालिक जितेन्द्र यादव व ड्राइवर हर्ष धाकड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।