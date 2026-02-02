MP की ‘सबसे स्वच्छ नदी’ को छलनी कर रहे जेसीबी, वन विभाग बोला- नहीं मिले माफिया

मुरैना जिले के 42 घाटों में से 8 पर मप्र सरकार खनन को वैध करने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो घडिय़ाल सेंचुरी (Gharial Sanctuary) होने के कारण फिलहाल इस क्षेत्र में खनन को वैध करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने केंद्र सरकार को 2022 में अनूठा प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा है, 8 घाटों पर घडिय़ाल समेत जलीय जीवों की संख्या कम है। इसलिए इन घाटों से रेत उत्खनन को वैध करने का प्रस्ताव भेजा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हाईपॉवर्ड कमेटी के पेच के चलते प्रस्ताव अब तक केंद्र में ही अटका है।