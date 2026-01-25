इंस्टाग्राम वाला ‘इश्क’: शादी करने लखनऊ भाग रही थी युवती, पुलिस ने प्रेमी का नंबर ट्रेस किया तो वो सऊदी में मिला

थाने लाई गई युवती कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। महिला पुलिसकर्मियों के पूछने पर भी चुप्पी साधे रखी। पुलिस को गुमराह करने उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, ताकि पुराना डाटा रिकवर न किया जा सके। यही नहीं उसने जीमेल और इंस्टाग्राम की भी नई आईडी बना ली थी और सिम भी नई थी। हालांकि, उसके पास मिले आधार कार्ड से पता चला कि, वो मूल रूप से भिंड की निवासी है। पुलिस ने तुरंत उसके परिजन को फोन किया और अशोकनगर आने को कहा। बता दें कि, वैसे तो परिवार युवती के माता-पिता राजस्थान के गंगानगर में मजदूरी करते हैं।