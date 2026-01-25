इंस्टाग्राम वाला ‘इश्क’: शादी करने लखनऊ भाग रही थी युवती, पुलिस ने प्रेमी का नंबर ट्रेस किया तो वो सऊदी में मिला

इंस्टाग्राम वाला 'इश्क' (Photo Source- Patrika)
Instagram Romance : सोशल मीडिया पर पनपा अंधा प्रेम कैसे किसी की जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है, इसकी बानगी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आने वाले मुंगावली में देखने को मिली। इंस्टाग्राम पर मिले साहिल के बुलावे पर शादी के सपने संजोकर राजस्थान से भागी एक 19 वर्षीय युवती बड़े षड्यंत्र का शिकार होते-होते बच गई। गनीमत रही कि, वक्त रहते पुलिस की सतर्कता और एक अन्य दोस्त की समझदारी ने उसे किसी अनहोनी का शिकार होने से बचा लिया।
कथित तौर पर लखनऊ के रहने वाले युवक के प्रेम में दीवानी युवती फिलहाल, मूल रूप से भिंड जिले की रहने वाली युवती मौजूदा समय में उसके माता-पिता के साथ राजस्थान के गंगानगर में रहती है। इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती साहिल नाम के युवक से हुई। साहिल ने उसे शादी का झांसा देकर लखनऊ बुलाया। युवती घर से भागकर जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस में सवार हो गई। उसका प्लान बीना उतरकर लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार होना था। लेकिन, सफर के दौरान युवती को कोई काम पड़ा तो उसने मुंगावली में रहने वाले अपने एक अन्य इंस्टाग्राम मित्र को फोन कर मदद मांगी।
इस दूसरे दोस्त लेकिन, इस दूसरे दोस्त को युवती द्वारा बताई कहानी संदिग्ध लगी तो उसने समझदारी दिखाते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दे दी। मामले की गंभीरता से लेते हुए एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने पुलिस टीम को रेलवे स्टेशन भेजकर युवती को थाने बुलवाया।
थाने लाई गई युवती कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। महिला पुलिसकर्मियों के पूछने पर भी चुप्पी साधे रखी। पुलिस को गुमराह करने उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, ताकि पुराना डाटा रिकवर न किया जा सके। यही नहीं उसने जीमेल और इंस्टाग्राम की भी नई आईडी बना ली थी और सिम भी नई थी। हालांकि, उसके पास मिले आधार कार्ड से पता चला कि, वो मूल रूप से भिंड की निवासी है। पुलिस ने तुरंत उसके परिजन को फोन किया और अशोकनगर आने को कहा। बता दें कि, वैसे तो परिवार युवती के माता-पिता राजस्थान के गंगानगर में मजदूरी करते हैं।
शुक्रवार को माता-पिता के आने के बाद जब युवती ने मुंह खोला तो पुलिस दंग रह गई। बताया कि वो साहिल नाम के युवक के पास के पास लखनऊ जा रही है और वहां उससे शादी करेगी। पुलिस ने जब युवती के बयान प्रमाणित करने के लिए संबंधित युवक साहिल के मोबाइल नंबर की जांच कराई तो लोकेशन और नंबर सऊदी अरब का ट्रेस हुआ।
हालात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस समझ गई कि, ये कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि मामला किसी बड़े गिरोह का होने की संभावना है, जो लड़कियों को शादी के नाम पर विदेश से फंसाते हैं। बाद में पुलिस ने माता-पिता को युवती के लिए ये समझाने में एक घंटा लग गया कि, वह किसी साजिश का शिकार होने वाली है। तब कहां जाकर युवती अपने माता-पिता के साथ घर जाने तैयार हुई। इसके बाद बीती रात उसे परिजन के साथ रवाना कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग