अविमुक्तेश्वरानंद से विवाद पर संतों में नाराजगी, भड़कते हुए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने कह दी बड़ी बात

इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर और उनके पट्टा अभिषेक पर उठने वाले सवालों पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि, 'श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारतीय तीर्थ जी महाराज ने उनका श्रृंगेरी में ही अभिषेक कर दिया था। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी विधु शेखर ने भी विधिवत उनका अभिषेक किया। हम उस अभिषेक में उपस्थित थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं। खासतौर पर ये प्रशासन तो तय नहीं करेगा।'