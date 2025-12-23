23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

फिल्म शूटिंग के लिए एमपी के इस ऐतिहासिक शहर आए अभिनेता राजपाल यादव, बोले- मैं यहां का मुरीद हुआ

Actor Rajpal Yadav : फिल्म शूटिंग के लिए जिले के ऐतिहासिक शहर चंदेरी आए अभिनेता राजपाल यादव। शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर में माथा टेकने के बाद बोले- जीवन की यात्रा में हम सब पर्यटक हैं।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 23, 2025

Actor Rajpal Yadav

फिल्म शूटिंग के लिए चंदेरी आए अभिनेता राजपाल यादव (Photo Source- Patrika)

Actor Rajpal Yadav : अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर चंदेरी आए हुए हैं। यहां की वादियों में अपनी आगामी फिल्म 'घूंघट' की शूटिंग में व्यस्त हैं। शूटिंग की भागदौड़ के बीच राजपाल यादव चंदेरी के प्रसिद्ध परमेश्वर ताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शेषनाग लक्ष्मण मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

अभिनेता राजपाल यादव काफी देर मंदिर में सामने बैठकर भगवान को निहारते रहे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी मंदिरों में दर्शन किए। परमेश्वर ताल में भी पहुंचकर नमस्कार किया। साथ ही, मंदिर की प्राचीनता, सौंदर्य और शांति देख अभिभूत नजर आए। चंदेरी में 'घूंघट' फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो 14 दिसंबर से शुरू हुई है और 27 दिसंबर तक चलेगी। अभिनेत्री ईशा देओल यहां अपनी शूटिंग पूरी करके जा चुकी हैं। जबकि संजय मिश्रा और राजपाल यादव अभी यहां मौजूद हैं।

मंदिर की भव्यता देख हुए भाव विभोर

अभिनेता राजपाल यादव ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि, हमारे देश में इतने अद्भुत और इतने चमत्कारिक आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि, पिछले 25 साल में देश-दुनिया के आस्था के अलग-अलग स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। बड़े चमत्कारिक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत ही दिव्य स्थान है। बहुत पुरातत्व वाली चीजों को देखने का सौभाग्य मिला और जीवन की इस यात्रा में हम सब टूरिस्ट ही तो हैं। अपनी यात्रा प्रॉपर सुचारू रूप से सुकर्म के साथ पूरी करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 07:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / फिल्म शूटिंग के लिए एमपी के इस ऐतिहासिक शहर आए अभिनेता राजपाल यादव, बोले- मैं यहां का मुरीद हुआ

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टेशन पर प्लेटफॉर्म छोड़ पटरी पर खड़े नजर आए सैकड़ों रेल यात्री, वजह आपको दंग कर देगी

MP News
अशोकनगर

सूर्य नमस्कार करते वक्त सर्राफा कारोबारी की थमी सांसें

ashoknagar news
अशोकनगर

राजस्व निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई, पद से हटाया और अतिक्रमण पर चली JCB

ashoknagar
अशोकनगर

महिला पार्षद के फार्म हाउस पर चली जेसीबी, अतिक्रमण जमींदोज

ASHOKNAGAR
अशोकनगर

एमपी में यहां लगता 25 लाख लोगों का मेला, 80 दिन पहले से ही शुुरु हो गई तैयारियां

Karila Mela
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.