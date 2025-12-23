फिल्म शूटिंग के लिए एमपी के इस ऐतिहासिक शहर आए अभिनेता राजपाल यादव, बोले- मैं यहां का मुरीद हुआ

फिल्म शूटिंग के लिए चंदेरी आए अभिनेता राजपाल यादव (Photo Source- Patrika)
Actor Rajpal Yadav : अपनी अनूठी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर चंदेरी आए हुए हैं। यहां की वादियों में अपनी आगामी फिल्म 'घूंघट' की शूटिंग में व्यस्त हैं। शूटिंग की भागदौड़ के बीच राजपाल यादव चंदेरी के प्रसिद्ध परमेश्वर ताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचीन शेषनाग लक्ष्मण मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
अभिनेता राजपाल यादव काफी देर मंदिर में सामने बैठकर भगवान को निहारते रहे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी मंदिरों में दर्शन किए। परमेश्वर ताल में भी पहुंचकर नमस्कार किया। साथ ही, मंदिर की प्राचीनता, सौंदर्य और शांति देख अभिभूत नजर आए। चंदेरी में 'घूंघट' फिल्म की शूटिंग चल रही है, जो 14 दिसंबर से शुरू हुई है और 27 दिसंबर तक चलेगी। अभिनेत्री ईशा देओल यहां अपनी शूटिंग पूरी करके जा चुकी हैं। जबकि संजय मिश्रा और राजपाल यादव अभी यहां मौजूद हैं।
अभिनेता राजपाल यादव ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि, हमारे देश में इतने अद्भुत और इतने चमत्कारिक आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि, पिछले 25 साल में देश-दुनिया के आस्था के अलग-अलग स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। बड़े चमत्कारिक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत ही दिव्य स्थान है। बहुत पुरातत्व वाली चीजों को देखने का सौभाग्य मिला और जीवन की इस यात्रा में हम सब टूरिस्ट ही तो हैं। अपनी यात्रा प्रॉपर सुचारू रूप से सुकर्म के साथ पूरी करें।
