फिल्म शूटिंग के लिए एमपी के इस ऐतिहासिक शहर आए अभिनेता राजपाल यादव, बोले- मैं यहां का मुरीद हुआ

अभिनेता राजपाल यादव ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि, हमारे देश में इतने अद्भुत और इतने चमत्कारिक आस्था और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि, पिछले 25 साल में देश-दुनिया के आस्था के अलग-अलग स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। बड़े चमत्कारिक स्थानों पर जाने का सौभाग्य मिला। ये बहुत ही दिव्य मंदिर है और बहुत ही दिव्य स्थान है। बहुत पुरातत्व वाली चीजों को देखने का सौभाग्य मिला और जीवन की इस यात्रा में हम सब टूरिस्ट ही तो हैं। अपनी यात्रा प्रॉपर सुचारू रूप से सुकर्म के साथ पूरी करें।