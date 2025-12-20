नगर निगम : मानव को खतरे में डालने वाले पर आधी रात केस दर्ज, कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड की तैयारी

बगैर अनुमति मकान : लालवानी पर मानव को खतरे में डालने आधी रात केस दर्ज, कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड की तैयारी
टाइम कीपर ने अफसरों को बिना अनुमति निर्माण की पहले दी थी सूचना, कार्यपालन यंत्री ने नोटिस के साथ 12 दिसंबर को बनाया था पंचनामा, हादसे के बाद जागे जिम्मेदार, दूसरे दिन पांच से अधिक निर्माण रोके
नगरीय क्षेत्र में बगैर अनुमति हो रहे निर्माण पर नकेल कसना शुरू किया है। दोपहर निगम की टीम ने रामेश्वर समेत दस से अधिक जगहों पर निर्माण पर रोक लगाते हुए उपायुक्त ने तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। कार्य पालन यंत्री ने वर्षा घिडोड़, उपयंत्री समेत चारों कर्मचारियों के नोटिस का जवाब आने के बाद निगम ने थाने में तहरीर दी है।
प्रारंभिक जांच में शपथ पत्र के आधार पर कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करने की तैयारी में है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इधर, दवा एजेंसी संचालक सतपाल सिंह चावला की तहरीर पर पुलिस ने आधी रात को ही मानव को खतरे में डालने का खैराज मल लालवानी पर केस दर्ज कर पूछताछ शुरू की है।
हादसे के दूसरे दिन प्रारंभिक जांच में पता चला कि पांच दिसंबर को बगैर अनुमति भूखंड खोदने का नोटिस दिया गया था। 12 दिसंबर को टाइप कीपर की सूचना पर वार्ड 29 और 30 में निगम कर्मचारी कन्हैया यादव, अभिषेक तिवारी ने भ्रमण के दौरान बिना अनुमति निर्माण करने पर पंचनामा बनाया था।
आठ दिसंबर को टाइम कीपर ने निगम अधिकारियों को खनन करने की सूचना दी थी। लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। और हादसा हो गया। कार्य पालन यंत्री ने पंचनामा के आधार पर 18 दिसंबर की सुबह नींव से पानी निकाले का नोटिस दिया था। शाम चार बजे पानी निकालते समय हादसा हो गया।
कार्यपालन यंत्री वर्षा घिड़ोडे ने जवाब दिया कि 8 दिसंबर को फील्ड कर्मचारियों की सूचना पर बिना अनुमति नींव खोदने का पंचनामा बनाया गया है। 18 दिसंबर की सुबह 302 नियम के तहत नोटिस दी गई है। इसी तरह उपयंत्री आदर्श शर्मा, टाइम कीपर अजय गीते एवं सहायक राजस्व निरीक्षक अभिषेक तिवारी ने जवाब दिया है। जवाब के आधार पर उपायुक्त ने प्रारंभिक शुरू कर दी है।
एबीपॉश-3 पोर्टल पर कंसल्टेंट ने एक नवंबर को आवेदन किया था। 6 नवंबर को बाबू नरेश काले की टेबल पर आवेदन पहुंचा। 20 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं की। अधिकारियों ने मास्टर प्लान के तहत नक्शा नहीं होने पर ड्राइंग कंसल्टेंट को वापस कर दिया। प्रक्रिया के बीच 18 को शाम चार बजे हादसा हो गया। शाम को पोर्टल पर आटोमैटिक 7 बजे ड्राइंग की रिपोर्ट आ गई। जांच में पता चला कि बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है। इस पर ड्राइंग को रिजेक्ट की कार्रवाई की गई।
निगम के अधिकारी हादसे के दूसरे दिन शुक्रवार को सक्रिय हुए। एबीपॉश-3 पोर्टल पर मास्टर प्लान के तहत प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले कइयों कंसल्टेंट के आदेश निरस्त कर दिया। इसके अलावा निगम की टीम रामेश्वर समेत शहर में दस से अधिक जगहों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सामग्री जब्त किया है। सुबह उपायुक्त ने सभी उपयंत्रियों के साथ फील्ड कर्मचारियों की मीटिंग ली। इस दौरान उपायुक्त ने प्रारूप के तहत वार्ड के अंतर्गत होने वाले अवैध निर्माण की तीन दिवस में जानकारी मांगी है।
