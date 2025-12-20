नगर निगम : मानव को खतरे में डालने वाले पर आधी रात केस दर्ज, कंसल्टेंट को ब्लैक लिस्टेड की तैयारी

एबीपॉश-3 पोर्टल पर कंसल्टेंट ने एक नवंबर को आवेदन किया था। 6 नवंबर को बाबू नरेश काले की टेबल पर आवेदन पहुंचा। 20 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी नहीं की। अधिकारियों ने मास्टर प्लान के तहत नक्शा नहीं होने पर ड्राइंग कंसल्टेंट को वापस कर दिया। प्रक्रिया के बीच 18 को शाम चार बजे हादसा हो गया। शाम को पोर्टल पर आटोमैटिक 7 बजे ड्राइंग की रिपोर्ट आ गई। जांच में पता चला कि बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा है। इस पर ड्राइंग को रिजेक्ट की कार्रवाई की गई।