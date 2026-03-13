पंप स्टोरेज योजना : एनएचडीसी बनाएगा रुके पानी से भविष्य की बिजली, एक कदम ओर आगे बढ़ा खंडवा

स्थानीय युवाओं को मिले रोजगार

जनसुनवाई में उपस्थित नागरिकों द्वारा परियोजना से संबंधित विभिन्न प्रश्न सुझाव एवं अभिमत प्रस्तुत किए गए। परियोजना प्रमुख अजीत कुमार द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया। इस दौरान सुझाव आए कि इंदिरा सागर परियोजना में कार्यरत स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले। नर्मदा नगर आइटीआइ से पास आउट स्किल्ड, सेमी स्किल्ड युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाए। एनएचडीसी सीएसआर के रुपए से नर्मदा नगर और वनग्रामों में अधिक से अधिक विकास किया जाए। स्थानीय मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोले जाए। परियोजना प्रमुख ने कहा कि सुझावों पर अमल किया जाएगा।