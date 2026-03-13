श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिशजी की जन्मशती : पत्रकारिता खबर लिखने तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को उजागर करने की जिम्मेदारी, कॅरियर की असीम संभावनाएं

कॅरियर का चयन करते समय सबसे पहले अपनी रुचि को पहचानना जरूरी है। पत्रकारिता केवल खबर लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की दिशा तय करने का एक अच्छा माध्यम है। यदि छात्र में जिज्ञासा, शोध की प्रवृत्ति और सामाजिक मुद्दों को समझने की क्षमता है, तो पत्रकारिता उनके लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकता है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए बताया कि प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। इसलिए छात्रों को चाहिए कि वे अपनी क्षमता को पहचानें और उसी के अनुरूप कॅरियर चुनें।