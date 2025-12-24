मध्यप्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 14.0 से हराया

बताया गया कि राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन का पहला मुकाबला पश्चिम बंगाल बनाम असम के बीच खेला गया। जिसमें पश्चिम बंगाल ने 3.0 से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में आईपीएससी बनाम मणिपुर में मणिपुर ने 12.0 से बड़ी जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले में केरल ने जम्मू कश्मीर को 1.0 से पराजित किया। चौथे मैच में उत्तराखंड ने गुजरात को 4.0 से हराया। पांचवें मैच में कर्नाटक ने नवोदय विद्यालय संगठन को 5.1 से पराजित किया। छठे मुकाबले में महाराष्ट्र ने दादरा एवं नगर हवेली को 7.0 से शिकस्त दी। सातवें मैच में आंध्र प्रदेश ने विद्या भारती को 5.0 से हराया।