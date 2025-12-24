मध्यप्रदेश की टीम ने पश्चिम बंगाल को 14.0 से हराया

राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का दूसरे दिन १८ टीमों का हुआ मुकाबला, देर शाम ११ टीमों का आया रिजल्ट
टीकमगढ़ स्थानीय नगर के ढोंगा ग्राउंड एवं अमर शहीद नारायण दास खरे हॉकी ग्राउंड पर आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्ष बालक वर्ग हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ 22 दिसंबर को किया गया था। पहले दिन छह टीमों का मुकाबला हुआ था और दूसरे दिन मंगलवार को १८ टीमों का मुकसबला हुआ। देर शाम तक ढोंगा ग्राउंड पर अब तक 11 मुकाबले खेले जा चुके है। जिनमें खिलाडिय़ों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया।
बताया गया कि राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन का पहला मुकाबला पश्चिम बंगाल बनाम असम के बीच खेला गया। जिसमें पश्चिम बंगाल ने 3.0 से जीत दर्ज की। दूसरे मैच में आईपीएससी बनाम मणिपुर में मणिपुर ने 12.0 से बड़ी जीत हासिल की। तीसरे मुकाबले में केरल ने जम्मू कश्मीर को 1.0 से पराजित किया। चौथे मैच में उत्तराखंड ने गुजरात को 4.0 से हराया। पांचवें मैच में कर्नाटक ने नवोदय विद्यालय संगठन को 5.1 से पराजित किया। छठे मुकाबले में महाराष्ट्र ने दादरा एवं नगर हवेली को 7.0 से शिकस्त दी। सातवें मैच में आंध्र प्रदेश ने विद्या भारती को 5.0 से हराया।
आठवें मैच में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सीबीएसई को 3.0 से मात दी। नौवें मुकाबले में मध्य प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को 14.0 से करारी शिकस्त दी। कल का शेष रह गया मुकाबला आज सबसे पहले चंडीगढ़ और बिहार के मध्य खेला गया, जिसमें चंडीगढ़ ने 1.0 से जीत दर्ज की।
69 वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्षीय बालक हॉकी प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया है। सभी टीमों के ठहरने की व्यवस्था छात्रावासों एवं होटलों में की गई है। खिलाडय़िों के आवागमन के लिए बसों का अधिग्रहण किया गया है। भोजन की गुणवत्ता की जांच प्रतिदिन फू ड ऑफि सर द्वारा की जाएगी। मैदान निर्माण एवं प्रतियोगिता की अन्य व्यवस्थाओं के लिए अनुभवी पूर्व खिलाड़ीए कोच एवं खेल शिक्षकों की सेवाएं ली गई है।
