69 वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्ष बालक हॉकी प्रतियोगिता तीसरे दिन मध्यप्रदेश ने असम को 5.1 से हराया

खिलाडियों ने दिखाया शानदार खेल
टीकमगढ़. नगर के नूतन विहार कॉलोनी के माता बेटी बाई लोधीढोगा मैदान में ६९ वी राष्ट्रीय शालेय १४ वर्ष बालक हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में देश की ३२ हॉकी टीमों ने भाग लिया है।
बुधवार को तीसरे दिन १७ टीमों का मुकाबला किया जाना है, लेकिन देर शाम तक ११ टीमों ने भाग लिया और सभी टीमों के खिलाडिय़ों ने शानदान खेल दिखाया। तीसरे दिन के खले में मध्यप्रदेश ने असम को ५.१ से हराया है।
मीडिया प्रभारी रामेश्वर रजक ने बताया कि बुधवार को १७ टीमों के मुकाबले किए जाने है। २२ दिसंबर से २४ दिसंबर तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले है। यह मुकाबले देखने के लिए जिला के साथ अन्य प्रदेश के दर्शक ढोंगा मैदान में आ रहे है। तीसरे दिन खिलाडियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया।
उनका कहना था कि तीसरे दिन मध्यप्रदेश ने असम को 5.1 से हराया। सीबीएसई ने चंडीगढ़ को 6.0 से पराजय किया। तेलंगाना को मणिपुर ने 4.1 से मुकाबला अपने नाम किया। जम्मू कश्मीर से दिल्ली ने 5.0 से जीत दर्ज की। गुजरात और पांडिचेरी का मुकाबला 1.1 से ड्रा हुआ। हिमाचल प्रदेश से कर्नाटक ने 3.1 से जीत दर्ज की।
तेलंगाना ने दमन दीव को 5. 0 से हराया। राजस्थान ने विद्या भारती से 15.0 के बडे अंतर से विजय प्राप्त की। केंद्रीय विद्यालय संगठन और बिहार का मुकाबला 0.0 से ड्रा रहा। सीआईएससीई से असम ने 1.0 से जीत दर्ज की। मणिपुर से उत्तर प्रदेश ने 6.0 से शानदार जीत हासिल की।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग