69 वीं राष्ट्रीय शालेय 14 वर्ष बालक हॉकी प्रतियोगिता तीसरे दिन मध्यप्रदेश ने असम को 5.1 से हराया

मीडिया प्रभारी रामेश्वर रजक ने बताया कि बुधवार को १७ टीमों के मुकाबले किए जाने है। २२ दिसंबर से २४ दिसंबर तक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले है। यह मुकाबले देखने के लिए जिला के साथ अन्य प्रदेश के दर्शक ढोंगा मैदान में आ रहे है। तीसरे दिन खिलाडियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया।