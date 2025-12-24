एमपी में होटल में पकड़ाए युवक के मोबाइल में था वीडियो, यूपी में नाबालिग लड़की ने खाया जहर

आरोपी अमजद के टीकमगढ़ में पकड़े जाने व उसके मोबाइल के वीडियो वायरल होने की बात जब यूपी के ललितपुर थाने तक पहुंची तो वहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया। नाबालिग ने भी अमजद पर बलात्कार कर उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। जहर खाने से नाबालिग की हालत गंभीर है और उसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल भेजा गया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है। इसकी सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बानपुर पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के जिला संयोजक नीलेश उटमालिया एवं विहिप के गोरक्षा प्रमुख अशोक सेन ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इसे बड़ा रैकेट बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।