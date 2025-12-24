एमपी में होटल में पकड़ाए युवक के मोबाइल में था वीडियो, यूपी में नाबालिग लड़की ने खाया जहर

होटल में पकड़ाया युवक, मोबाइल में मिले युवतियों-महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो
mp news: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को होटल में युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस युवक ने और भी कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध होने की बात स्वीकार की है। उसके मोबाइल में भी कई लड़कियों एवं महिलाओं के साथ कई अश्लील वीडियो मिले है। वहीं जब युवक के पकड़े जाने की खबर यूपी के ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र में पहुंची तो वहां रहने वाली एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलने पर आनंद लॉज से यूपी के बानपुर निवासी अमजद खान को पकड़ा था। अमजद खान यहां पर एक युवती को लेकर आया था। जब बजरंग दल के कार्यकर्ता लॉज पहुंचे तो युवती निकल चुकी थी लेकिन अमजद पकड़ा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके मोबाइल की जांच की तो उसमें आधा दर्जन महिलाओं एवं युवतियों के साथ उसके अश्लील वीडियो मिले। अमजद ने खुद स्वीकार किया कि वह कुछ लड़कियों के साथ ही अपने दोस्त की बीबी को लेकर पांच बार यहां पर आ चुका है। इसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
आरोपी अमजद के टीकमगढ़ में पकड़े जाने व उसके मोबाइल के वीडियो वायरल होने की बात जब यूपी के ललितपुर थाने तक पहुंची तो वहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने जहर खा लिया। नाबालिग ने भी अमजद पर बलात्कार कर उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। जहर खाने से नाबालिग की हालत गंभीर है और उसे उपचार के लिए झांसी मेडिकल भेजा गया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है। इसकी सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बानपुर पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के जिला संयोजक नीलेश उटमालिया एवं विहिप के गोरक्षा प्रमुख अशोक सेन ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इसे बड़ा रैकेट बताया है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
टीकमगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग