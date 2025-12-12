12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

छिंदवाड़ा

होटल में पकड़ाया सेक्स रैकेट, अलग-अलग कमरों में 7 युवक-7 युवतियां मिले

Sex Racket: पुलिस को होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली, 3 युवक मौके से भागे...।

2 min read
छिंदवाड़ा

image

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

sex racket

sex racket (file photo)

Sex Racket: मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले के सौंसर में पुलिस सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। ये सेक्स रैकेट शहर के एक होटल से संचालित किया जा रहा था। जिसके बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया और अलग अलग कमरों में युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस को होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है।

होटल में पकड़ाया सेक्स रैकेट

पांढुर्णा के सौंसर में रेमंड चौक के पास एनएन होटल पर पुलिस ने छापा मारते हुए सेक्स रैकेट पकड़ा है। पुलिस ने जब होटल पर दबिश दी तो होटल के अलग अलग कमरों से 7 युवक-7 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। कमरों में आपत्तिजनक सामग्री भी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। लॉज पर छापा पड़ते ही तीन युवक लॉज के पिछले गेट से फरार हो गए। हालांकि 7 युवक और 7 युवतियों को पुलिस ने धरदबोचा। पुलिस ने लॉज के मालिक को भी युवक-युवतियों के साथ गिरफ्तार किया है।

7 युवक-7 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए

पुलिस ने बताया कि एनएन होटल में अनैतिक देह व्यापार की सूचना मिली थी। होटल से कुल 07 जोड़े महिला-पुरूष आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। होटल के मालिक को भी पकड़ा गया है। कमरे के अंदर मिली आपत्तिजनक सामग्री को गवाह के समक्ष जब्त किया गया है। पुरुषों को अभिरक्षा में लेने के साथ ही महिलाओं की निजता को ध्यान में रखते हुए विस्तृत पूछताछ कर उनके परिजनों को सूचना देकर परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

Updated on:

12 Dec 2025 10:04 pm

Published on:

12 Dec 2025 10:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / होटल में पकड़ाया सेक्स रैकेट, अलग-अलग कमरों में 7 युवक-7 युवतियां मिले

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

