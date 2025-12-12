होटल में पकड़ाया सेक्स रैकेट, अलग-अलग कमरों में 7 युवक-7 युवतियां मिले

पांढुर्णा के सौंसर में रेमंड चौक के पास एनएन होटल पर पुलिस ने छापा मारते हुए सेक्स रैकेट पकड़ा है। पुलिस ने जब होटल पर दबिश दी तो होटल के अलग अलग कमरों से 7 युवक-7 युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। कमरों में आपत्तिजनक सामग्री भी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। लॉज पर छापा पड़ते ही तीन युवक लॉज के पिछले गेट से फरार हो गए। हालांकि 7 युवक और 7 युवतियों को पुलिस ने धरदबोचा। पुलिस ने लॉज के मालिक को भी युवक-युवतियों के साथ गिरफ्तार किया है।