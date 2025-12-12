छिंदवाड़ा में डेढ़ घंटे डिजीटल अरेस्ट रहे बुजुर्ग दंपती, पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया तब बच पाए साइबर फ्रॉड से

छिंदवाड़ा. कोतवाली थाना अंतर्गत शहर की विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग दंपती गुरुवार को 1.05 घंटे डिजीटल अरेस्ट रहे। बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन दिल्ली के नाम से गुरुवार की सुबह 11.30 बजे किशोर भास्करयन टोक निवासी प्लाट नंबर 90 विवेकानंद को फोन आया था। सामने वाले व्यक्ति ने वीडियो कॉल किया तथा दंपती को कहा कि वह पुलिस अधिकारी है तथा डिजीटल अरेस्ट हो गए है तथा उनके आधार कार्ड नंबर से फ्रॉड हुआ है। फर्जी कॉल करने वाले व्यक्ति ने दंपती से एक घंटा पांच मिनिट बात की है। इस बात की जानकारी जब पड़ोस में रहने वाले दुर्गेश नरोटे को लगी तो तत्काल कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे को फोन पर सूचना दी थी। कुछ ही मिनिटों में टीआई अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए तथा दंपती से बात करने के बाद जब फ्रॉड कॉल करने वाले से बात की तो टीआई की वर्दी देख सामने वाले ने फोन काट दिया। दंपती के पास झारखंड व बेस्ट बंगाल के दो नंबरों से डिजीटल अरेस्ट का फोन आया था।