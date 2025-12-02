Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छिंदवाड़ा

झिंगरिया वाटरफॉल के पानी में गिरे युवक का नहीं चला पता, तीसरे दिन भी रेस्क्यू

दिल्ली का युवक अपने परिवार के साथ आया था घूमने, चट्टानों पर पैर फिसलने से गिरा था पानी में

less than 1 minute read
Google source verification

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Dec 02, 2025

tamiya

tamiya

छिंदवाड़ा. तामिया थाना क्षेत्र के झिंगरिया वाटरफॉल में रविवार की दोपहर 3.30 बजे चट्टानों पर चढऩे के दौरान पैर फिसलने से पानी में गिरे युवक का दूसरे दिन भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली गाजियाबाद निवासी मुकुल (32) पिता रामगोपाल शर्मा जो कि आईटी कंपनी में नौकरी करता था तथा अपने सुसराल जुन्नारदेव आया था तथा अपनी पत्नी ऋचा शर्मा के साथ झिंगरिया वाटरफॉल घूमने पहुंचा था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले युवक की तलाश की फिर एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया था, रविवार की रात तक सर्चिंंग की गई लेकिन युवक की कोई जानकारी नहीं लग पाई थी। दूसरे दिन सोमवार को भी सुबह से पुन: सर्चिंंंग की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया है। शाम चार बजे दूसरी टीम जिला मुख्यालय से रेस्क्यू के लिए पहुंची थी लेकिन देर शाम तक युवक का पता नहीं चल पाया है। घटना के 24 घंटे से भी ज्यादा होने के बाद भी अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। मंगलवार की सुबह से भी रेस्क्यू शुरु किया गया।

चट्टानों पर चढकऱ सेल्फी लेना था


मुकुल शर्मा जो कि परिवार के साथ पर्यटन स्थल झिगरिया वाटरफॉल घूमने गया था, इस दौरान उसके अपने मोबाइल से कई फोटो खींची तथा लगातार सेल्फी खींच रहा था। वह चट्टानों पर चढकऱ ऊपर से सेल्फी लेने का प्रयास था इसी दौरान फिसलन भरी चट्टानों पर पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गए। घटना देखते ही परिजन और आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 12:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhindwara / झिंगरिया वाटरफॉल के पानी में गिरे युवक का नहीं चला पता, तीसरे दिन भी रेस्क्यू

बड़ी खबरें

View All

छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ओवरटेक कर रही कार ट्रक से टकराई, कार चालक की मौत

chhindwara
छिंदवाड़ा

मां के सामने ही कुएं में बालक ने लगा दी थी छलांग, एनडीआरएफ ने 23 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला शव

NDRF
छिंदवाड़ा

जीजा-साला मिलकर बालाघाट व छिंदवाड़ा में करते थे बाइक चोरी, पुलिस ने जब्त किए 20 वाहन

kundipura police
छिंदवाड़ा

मऊ में टाइगर के बाद छाबड़ी में दिखे पगमार्क, विष्णुपुरी खदान में तेन्दुआ के नहीं मिले चिन्ह

paperless tiger census 2026 sanjay tiger reserve camera mp news
छिंदवाड़ा

मंदिर के पास के मकान पर छापा, दो लड़कियों के साथ दो लड़के संदिग्ध हालत में पकड़ाए

chhindwara
छिंदवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.