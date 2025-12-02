झिंगरिया वाटरफॉल के पानी में गिरे युवक का नहीं चला पता, तीसरे दिन भी रेस्क्यू

छिंदवाड़ा. तामिया थाना क्षेत्र के झिंगरिया वाटरफॉल में रविवार की दोपहर 3.30 बजे चट्टानों पर चढऩे के दौरान पैर फिसलने से पानी में गिरे युवक का दूसरे दिन भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली गाजियाबाद निवासी मुकुल (32) पिता रामगोपाल शर्मा जो कि आईटी कंपनी में नौकरी करता था तथा अपने सुसराल जुन्नारदेव आया था तथा अपनी पत्नी ऋचा शर्मा के साथ झिंगरिया वाटरफॉल घूमने पहुंचा था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले युवक की तलाश की फिर एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया था, रविवार की रात तक सर्चिंंग की गई लेकिन युवक की कोई जानकारी नहीं लग पाई थी। दूसरे दिन सोमवार को भी सुबह से पुन: सर्चिंंंग की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया है। शाम चार बजे दूसरी टीम जिला मुख्यालय से रेस्क्यू के लिए पहुंची थी लेकिन देर शाम तक युवक का पता नहीं चल पाया है। घटना के 24 घंटे से भी ज्यादा होने के बाद भी अब तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। मंगलवार की सुबह से भी रेस्क्यू शुरु किया गया।