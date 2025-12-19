विकास से जुड़े 31 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, बनेगा 300 बसों वाला बड़ा टर्मिनल

एमआईसी में ऐसे कई मुद्दे शामिल पर किए गए है जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। जनता से जुड़े मुद्दों से नगर निगम का कोई वास्ता नहीं है। आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट नगर में बिना टेंडर के ही एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही परतला प्रोजेक्ट के पैसे वापस नहीं करने का मामला भी उठाया, पार्षदों ने कहा कि नगर निगम को हितग्राहियों के पैसे वापस करने हैं, इसे एमआईसी में पास किया जाना चाहिए।