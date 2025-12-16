एमपी में सिविल अस्पताल के टॉयलेट में फंसा मिला नवजात

शव बुरी तरह से टॉयलेट के कमोड में फंसा हुआ था। जिसे निकालने के लिए काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी और टॉयलेट को तोड़कर शव को निकाला गया। पुलिस को शक है कि कोई गर्भवती महिला जांच के लिए अस्पताल आई और बाथरूम में बच्चा हो गया। जिसके बाद महिला और उसके परिजन नवजात को टॉयलेट के कमोड में डालकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। अस्पताल से बीते कुछ दिनों में जन्मे बच्चों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और साथ ही ऐसी महिलाओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है जो कि गर्भावस्था में जांच कराने के लिए अस्पताल आई थीं।