इस वर्ष 211 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, पुलिस प्रतिवेदन पर कार्रवाई

छिंदवाड़ा. सडक़ हादसों में सबसे ज्यादा मौत सीटबेल्ट न लगाने, हेलमेट ना पहनने व शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती है। परिवहन व पुलिस विभाग शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है, इस वर्ष परिवहन विभाग ने पुलिस विभाग के प्रतिवेदन पर 211 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की है, जो कि तीन माह के लिए किया जाता है। जिसमें अधिकांश उन वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए है जिन्होंने हादसा करते हुए किसी को मौत के घाट उतारा है। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार कर लगातार परिवहन विभाग को भेजा जाता है, जिसके बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाती है।
वाहन चैकिंग के साथ ही दुर्घटनाओं के बाद ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त व निलंबित करने के लिए प्रतिवेदन परिवहन विभाग को भेजा जाता है। जिसके आधार पर परिवहन विभाग वाहन चालकों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जानता है। जिसके बाद लाइसेंस निलंबित व उसके बाद निरस्त करने की कार्रवाई करता है। तय समय के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाता है फिर अपील करने पर उसे बहाल किया जाता है।
इस वर्ष ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना हेलमेट तथा रेड लाइट जम्प व अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर 211 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए है। पुलिस के प्रतिवेदन व परिवहन विभाग के जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।
अनुराग शुक्ला, एआरटीओ, छिंदवाड़ा।
ओवरस्पीड 08 23
ड्रिंक एंड ड्राइव 17 22
मोबाइल उपयोग वाहन चलाते समय 07 04
बिना हेलमेट 32 00
बिना सीटबेल्ट 00 06
रेड लाइट जम्प 30 25
ओवरलोडिंग 03 19
लगेज वाहन में सवारी 00 15
वाहन प्रकार संख्या
दोपहिया 97
चौपहिया 114
कुल 211
