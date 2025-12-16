इस वर्ष 211 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, पुलिस प्रतिवेदन पर कार्रवाई

छिंदवाड़ा. सडक़ हादसों में सबसे ज्यादा मौत सीटबेल्ट न लगाने, हेलमेट ना पहनने व शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होती है। परिवहन व पुलिस विभाग शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है, इस वर्ष परिवहन विभाग ने पुलिस विभाग के प्रतिवेदन पर 211 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की है, जो कि तीन माह के लिए किया जाता है। जिसमें अधिकांश उन वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए गए है जिन्होंने हादसा करते हुए किसी को मौत के घाट उतारा है। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार कर लगातार परिवहन विभाग को भेजा जाता है, जिसके बाद नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाती है।