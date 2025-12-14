‘वन विभाग’ का बड़ा फैसला, अब नहीं पकड़ेंगे लाल मुंह वाले ‘बंदर’

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव समेत पूरे अंचल की बस्तियों में लाल मुंह के बंदर आकर उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी अब उसे पकड़ने से मना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल मुंह के बंदरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 से हटा दिया गया है। वन विभाग अब बंदरों को पकड़ने का खर्च नहीं उठाएगा।



जुन्नारदेव के ग्राम विशाला की पहली पायरी में लाल मुंह के बंदर उत्पात मचा रहे हैं। रहवासियों ने हाल ही में कलेक्टर जनसुनवाई में आकर अपनी व्यथा सुनाई थी। जिसमें ये बंदर आकर ग्रामीणों की छत पर नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं नहीं लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। इसके अलावा खाद्य साम‌ग्री भी लेकर भाग



प्रभावित हो रही है। दूसरा केस जाते हैं। इससे उनकी दिनचर्या परासिया का है, जहां भी सघन बस्तियों में बंदर आकर उपद्रव करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जगह-जगह बंदरों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह अमरवाड़ा के आगे हर्रई के पास सड़क पर बंदर वाहनों का पीछा करते हैं। इसकी शिकायत आम तौर पर मिलती रही है।