संसद में गूंजा MP का ये बड़ा मुद्दा! सांसद ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए बड़े आरोप

mp bunty vivek sahu talking about toxic cough syrup case (फोटो- संसद टीवी लाइव स्ट्रीम)
Toxic Cough Syrup Case: सांसद बंटी विवेक साहू (Bunty Vivek Sahu) ने शुक्रवार को लोकसभा (Lok Sabha Winter Session) में कफ सिरप का मामला उठाया। उन्होंने इस मामले में तमिलनाड सरकार को घेरा। सांसद ने लोकसभा में कहा कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाए। (mp news)
सांसद ने कहा कि संसदीय क्षेत्र छिन्दवाड़ा के परासिया में अमानक कफ सिरप मामले में डायथीलीन ग्लाइकोल निर्धारित मात्रा से 400 प्रतिशत अधिक मात्रा में पाया गया। इस मामले में तमिलनाडु की दवाई बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स (Srisan Pharmaceuticals) कंपनी दोषी है। जिसने इस कफ सिरप को बनाया और बिना परीक्षण के लिए भेज दिया।
उन्होंने कहा कि यह तमिलनाडु के राज्य स्तर की दवा नियंत्रण प्रणालियों में गंभीर विफलताओं, अपर्याप्त परीक्षण और निरीक्षण तथा फार्मास्यूटिकल विनियामन में समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाए।
सांसद ने किसानों को जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ दिलाने को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ने उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी प्रश्न किया। जवाब में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्मा ने कहा कि जैव- कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से किसानों की लागत में कमी आएगी। (mp news)
