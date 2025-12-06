संसद में गूंजा MP का ये बड़ा मुद्दा! सांसद ने तमिलनाडु सरकार को घेरा, लगाए बड़े आरोप

सांसद ने किसानों को जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ दिलाने को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ने उर्वरकों और अन्य कृषि आदानों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी प्रश्न किया। जवाब में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्मा ने कहा कि जैव- कीटनाशकों पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से किसानों की लागत में कमी आएगी। (mp news)