समाचार

शहर की दुकानों में बिक रहे थे मॉडीफाइड साइलेंसर, पुलिस की दबिश

पुलिस ने शहर में शुरु किया है अभियान, साइलेंसर व लेग गार्ड किए जब्त, दुकानदारों को दी चेतावनी

छिंदवाड़ा

image

Jitendra Singh Rajput

Dec 05, 2025

chhindwara police

chhindwara police

छिंदवाड़ा. यातायात व कोतवाली पुलिस ने बुलेट वाहनों में मॉडीफाइड साइलेंसर को लेकर अभियान शुरु किया है, इसी क्रम में पुलिस अधिकारियों ने कुछ दुकानों की जांच भी की है। शहर में पुराना बैल बाजार के समीप स्थित साकेत ऑटो इंटरप्राइजेस से 10 मॉडीफाइड साइलेंसर जब्त किए है, इसके साथ ही अधिकारियों ने दुकान संचालकों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित साइलेंसर व लेग गार्ड की बिक्री ना करें। गौरतलब है कि पूर्व में भी अवैध साइलेंसरों को लेकर दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी लेकिन उसके बाद भी यह अवैध साइलेंसर बेचे जा रहे थे। इसी तरह काली फिल्म को लेकर भी अभियान चलाया गया तथा कार्रवाई की गई लेकिन कार्रवाई के बंद होते ही फिर से वाहनों में काली फिल्म दिखाई देनी लगी है। शहर में कई कार डेकोर में काली फिल्म लगाई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान यातायात टीआई राकेश तिवारी, कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे, एसआई नारायण बघेल समेत पुलिस कर्मी मौजूद थे।

बुलेट वाहनों पर निकलवाए साइलेंसर, चालानी कार्रवाई


शहर में बुलेट वाहनों में मॉडीफाइड साइलेंसरों पर चालानी कार्रवाई का भी अभियान शुरु किया है। इस अभियान के तहत दो दिनों में 12 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। सडक़ों पर तेज रफ्तार दौड़ते इन वाहनों के साइलेंसर से लोगों को काफी समस्याए हो रही थी, जिसकी लगातार शिकायत की जा रही थी। पुलिस ने पूर्व में अभियान चलाया तथा साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट करने की कार्रवाई भी की थी। यातायात व थानों की पुलिस साइलेंसर को जब्ती की कार्रवाई भी कर रही है तथा मौके पर नया साइलेंसर लगवाया जा रहा है। यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश तिवारी ने बताया कि वाहनों की जांच के साथ ही साइलेंसर को लेकर भी चालानी कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जाएगा। साइलेंसर अभियान के साथ ही तीन सवारी वाहनों, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट, वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट को लेकर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज्यादा चालान तीन सवारी को लेकर किए जा रहे है, लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे है फिर भी वह तीन सवारी के साथ ही बगैगर हेलमेट चलते है और हादसों के दौरार सिर पर चोट लगने से घायल होते है।

