शहर की दुकानों में बिक रहे थे मॉडीफाइड साइलेंसर, पुलिस की दबिश



शहर में बुलेट वाहनों में मॉडीफाइड साइलेंसरों पर चालानी कार्रवाई का भी अभियान शुरु किया है। इस अभियान के तहत दो दिनों में 12 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। सडक़ों पर तेज रफ्तार दौड़ते इन वाहनों के साइलेंसर से लोगों को काफी समस्याए हो रही थी, जिसकी लगातार शिकायत की जा रही थी। पुलिस ने पूर्व में अभियान चलाया तथा साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट करने की कार्रवाई भी की थी। यातायात व थानों की पुलिस साइलेंसर को जब्ती की कार्रवाई भी कर रही है तथा मौके पर नया साइलेंसर लगवाया जा रहा है। यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश तिवारी ने बताया कि वाहनों की जांच के साथ ही साइलेंसर को लेकर भी चालानी कार्रवाई का अभियान लगातार चलाया जाएगा। साइलेंसर अभियान के साथ ही तीन सवारी वाहनों, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट, वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट को लेकर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। सबसे ज्यादा चालान तीन सवारी को लेकर किए जा रहे है, लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे है फिर भी वह तीन सवारी के साथ ही बगैगर हेलमेट चलते है और हादसों के दौरार सिर पर चोट लगने से घायल होते है।