5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर – दिलावर

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। हम सभी की भागीदारी और प्रयासों से ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। आज सरकारी स्कूल पढ़ाई और गुणवत्ता के मामले में निजी विद्यालयों से कहीं आगे निकल चुके हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 05, 2025

शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर - दिलावर

बूंदी. प्रतिभाओं का सम्मान करते शिक्षा मंत्री व अन्य।

बूंदी. शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। हम सभी की भागीदारी और प्रयासों से ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। आज सरकारी स्कूल पढ़ाई और गुणवत्ता के मामले में निजी विद्यालयों से कहीं आगे निकल चुके हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर गुरुवार को पेच की बावड़ी के राजकीय विद्यालय में 1.10 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विज्ञान संकाय के कक्षा-कक्षों का लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मिलेगा मानवीय मूल्यों वाला पाठ्यक्रम
समारोह में शिक्षा मंत्री ने संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार विशेष प्रयास कर रहीहै। इसके लिए नया सिलेबस तैयार किया जा चुका है और जल्द ही इसे विद्यालयों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही एक बेहतर और सभ्य समाज का निर्माण संभव है।

प्रतिभाओं का सम्मान किया
कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को उनके सपनों के घर की चाबियां सौंपी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और खेल प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

यह रहे मौजूद
समारोह में स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत और राजस्थानी गीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, ङ्क्षहडोली प्रधान कृष्णा माहेश्वरी, कालूलाल जांगिड़, शौकीन चंद राठौड़, पंचायत प्रशासक सीमा देवी मीणा, बाबूलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / शिक्षा में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर – दिलावर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा

ट्रेलर ने तीन वाहनों को टक्कर मारी, चालक केबिन में फंसा
बूंदी

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी

मंडी प्रशासन करवा रहा जिंसों की नीलामी की मुनादी
बूंदी

Good News: राजस्थान का ये गांव बनेगा टूरिस्ट विलेज, जानें क्या-क्या होंगे विकास कार्य

rajasthan map
बूंदी

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म
बूंदी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.