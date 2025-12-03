अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

किसान सोहन गुर्जर, जसराज गुर्जर, शंकर लाल गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, केदार लाल, रामप्रसाद प्रजापत, श्योजी गुर्जर, मोडू गुर्जर, लटूर लाल, कालू लाल, राजू लाल आदि ने बताया कि बोयाखेड़ा माइनर द्वितीय की सफाई नहीं होने से घासफूस और खरपतवार उगी हुई है, जिससे जल प्रवाह गति नहीं पकड़ रहा है। वहीं जल प्रवाह कम होने से अंतिम छोर तक पानी नही पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि माइनर पर कोडक्या, आजन्दा गांवों की करीब एक हजार बीघा गेहूं की फसल है और एक माह की हो गई है। ऐसे में फसल को पहले पानी की जरूरत है।