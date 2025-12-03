3 दिसंबर 2025,

बुधवार

बूंदी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

क्षेत्र के बोयाखेडा द्वितीय माइनर से जुड़े खेतों में नहरी पानी नहीं पहुंचने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 03, 2025

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

कापरेन. नहरी पानी के अभाव में सूखा पड़ा व खरपतवार से भरा बोयाखेड़ा द्वितीय माइनर

कापरेन. क्षेत्र के बोयाखेडा द्वितीय माइनर से जुड़े खेतों में नहरी पानी नहीं पहुंचने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान माइनर में नहरी पानी पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने माइनर में पर्याप्त जल प्रवाह करवाने और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की है।

किसान सोहन गुर्जर, जसराज गुर्जर, शंकर लाल गुर्जर, धर्मराज गुर्जर, केदार लाल, रामप्रसाद प्रजापत, श्योजी गुर्जर, मोडू गुर्जर, लटूर लाल, कालू लाल, राजू लाल आदि ने बताया कि बोयाखेड़ा माइनर द्वितीय की सफाई नहीं होने से घासफूस और खरपतवार उगी हुई है, जिससे जल प्रवाह गति नहीं पकड़ रहा है। वहीं जल प्रवाह कम होने से अंतिम छोर तक पानी नही पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि माइनर पर कोडक्या, आजन्दा गांवों की करीब एक हजार बीघा गेहूं की फसल है और एक माह की हो गई है। ऐसे में फसल को पहले पानी की जरूरत है।

पानी के अभाव में फसल बढ़ नहीं रही है। जल प्रवाह से पूर्व अंतिम छोर तक माइनर की सफाई नहीं होने से खरपतवार बढ़ी हुई है, वहीं माइनर में जल प्रवाह भी कम हो रहा है। कुछ किसानों ने सिवायचक भूमि पर खेती कर रखी है, जिसमें डीजल इंजन से माइनर का पानी लिया जा रहा है। किसानों ने माइनर में जल प्रवाह बढ़ाने और मॉनिटरिंग करवाकर जल्द अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की मांग की है।

Published on:

03 Dec 2025 07:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

