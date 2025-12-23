23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बूंदी

मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध, धरना देकर जताया रोष

जिला कांग्रेस कमेटी ने कलक्ट्रेट के बाहर सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में महात्मा गांधी के नाम हटाने और स्वरूप में बदलाव के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर मीणा की अगुवाई में धरने में विधायक हरिमोहन शर्मा, केशवरायपाटन विधायक सी.एल.प्रेमी, पूर्व सांसद रामनारायण मीणा व पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा सहित कई नेता शामिल हुए।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 23, 2025

बूंदी. कलक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस के धरने प्रदर्शन को सम्बोधित करते विधायक हरिमोहन शर्मा।

बूंदी. जिला कांग्रेस कमेटी ने कलक्ट्रेट के बाहर सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में महात्मा गांधी के नाम हटाने और स्वरूप में बदलाव के विरोध में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महावीर मीणा की अगुवाई में धरने में विधायक हरिमोहन शर्मा, केशवरायपाटन विधायक सी.एल.प्रेमी, पूर्व सांसद रामनारायण मीणा व पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा सहित कई नेता शामिल हुए।

धरने के बाद सभी नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे और गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इससे पूर्व धरने को जिलाध्यक्ष मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी का नाम नहीं बल्कि इस योजना को पूर्णतया खत्म करना चाहती है। नरेगा निर्धन लोगों के रोजगार का साधन था उनकी रोजी-रोटी का साधन था।

आज भाजपा सरकार उनसे यह रोटी और रोजगार छीनना चाहती है। विधायक शर्मा ने कहा कि यह केवल गांधी का नाम हटाने की नहीं,बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। अरावली को लेकर शर्मा ने कहा की जो प्रकृति की देन है, लेकिन क्रेंद सरकार उसको 100-100 मीटर से कम वाली पहाड़ी को अरावली करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक प्रेमी ने कहा कि यह सरकार योजना में नाम ही नहीं बल्कि योजना को बंद करने का कार्य कर रही है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामकरण मीणा, प्रेमशंकर राठौड़, लक्ष्मण बैरवा, सरवजीत कौर,शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, उप सभापति लटूर भाई, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव संतोष भाकल, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बृजमोहन यादव, सेवादल जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार माथुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

23 Dec 2025 12:12 pm

23 Dec 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध, धरना देकर जताया रोष

