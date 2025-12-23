मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध, धरना देकर जताया रोष

आज भाजपा सरकार उनसे यह रोटी और रोजगार छीनना चाहती है। विधायक शर्मा ने कहा कि यह केवल गांधी का नाम हटाने की नहीं,बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। अरावली को लेकर शर्मा ने कहा की जो प्रकृति की देन है, लेकिन क्रेंद सरकार उसको 100-100 मीटर से कम वाली पहाड़ी को अरावली करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक प्रेमी ने कहा कि यह सरकार योजना में नाम ही नहीं बल्कि योजना को बंद करने का कार्य कर रही है।