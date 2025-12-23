23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

रामगढ़ विषधारी में तड़के आई पेंच की रानी, बजालिया एनक्लोजर में छोड़ा

राज्य में वन्यजीव व बाघ संरक्षण की ²ष्टि से सोमवार का दिन ऐतिहासिक महत्व का रहा। जब मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक युवा बाघिन को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सफलता पूर्वक शिफ्ट किया गया। बाघिन को रविवार शाम ट्रेंकुलाइज कर वायु सेना के हेलीकॉप्टर से मध्य रात्रि जयपुर हवाई अड्डे पर लाया गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 23, 2025

रामगढ़ विषधारी में तड़के आई पेंच की रानी, बजालिया एनक्लोजर में छोड़ा

पेंच की रानी

बूंदी.खटकड. राज्य में वन्यजीव व बाघ संरक्षण की ²ष्टि से सोमवार का दिन ऐतिहासिक महत्व का रहा। जब मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक युवा बाघिन को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सफलता पूर्वक शिफ्ट किया गया। बाघिन को रविवार शाम ट्रेंकुलाइज कर वायु सेना के हेलीकॉप्टर से मध्य रात्रि जयपुर हवाई अड्डे पर लाया गया। जहां से सडक़ मार्ग से सोमवार सुबह 6 बजकर 36 मिनट पर रामगढ़ के शॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया। बाघिन स्वस्थ है तथा उसकी नियमित मॉनिटङ्क्षरग की जा रही है। बाघिन को कुछ दिन एनक्लोजर में रखने के बाद खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि लंबे समय से रणथंभौर में एक ही ब्लड लाइन के बाघों का कुनबा राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा था। वन्यजीव प्रेमी व बाघ संरक्षण से जुड़े लोग अन्य राज्यों से बाघ लाने व जिन पूल में बदलाव की मांग कर रहे थे। ऐसे में तेजी से उभरते रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश से बाघिन लाने को बाघ संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। जल्दी ही रामगढ़ व मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व में चार बाघिन ओर लाने की योजना है।


बाघों के कुनबे में होगा बदलाव
अब तक राजस्थान के सभी बाघों में मछली बाघिन की ब्लड लाइन होने से इनब्रिङ्क्षडग का खतरा बना हुआ था। वन्यजीव प्रेमी व बाघ संरक्षण से जुड़े लोग लंबे समय से अन्य राज्यों से बाघ लाने ओर जिनपूल में बदलाव की मांग कर रहे थे। ऐसे में उभरते रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश से बाघिन लाने को बाघ संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

सुबह सफलतापूर्वक बाघिन को सॉफ्ट एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया है। इसको पांच-छ दिन एनक्लोजर में रखा जाएगा। उसके बाद खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसके बाद एक दो दिन में शिकार की व्यवस्था की जाएगी।
अरुण कुमार डी, उपवन संरक्षक, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रामगढ़ विषधारी में तड़के आई पेंच की रानी, बजालिया एनक्लोजर में छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस कार्यकर्ताओंं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध,धरना देकर जताया रोष
बूंदी

गांव के लोगों को पशु चराने में हो रही परेशानी

चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग
बूंदी

कैसे होगी नहरों की निगरानी

सौलह बांध, एक कर्मचारी भी नियुक्त नहीं, कैसे होगी नहरों की निगरानी
बूंदी

छोटी पाइप लाइन से की जा रही हैं जलापूर्ति, उपभोक्ताओं को 2 दिन में भी नहीं मिल रहा पानी

मेजनदी पेयजल योजना की पाइपलाइन फिर टूटी, उपभोक्ता परेशान
बूंदी

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेजा

शिकारी के फंदे में फंसा पैंथर, रेस्क्यू कर कोटा चिड़ियाघर भेजा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.