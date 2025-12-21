सौलह बांध, एक कर्मचारी भी नियुक्त नहीं, कैसे होगी नहरों की निगरानी

खाली होते गए पद

नहरों में पानी शुरू होते ही नहरों की रात-दिन निगरानी करनी होती है, जिसके लिए प्रत्येक बांध कम से कम तीन-तीन कर्मचारियों की आवश्यकता है। सात बांध और सुपुर्द हो जाने से तीन कनिष्ठ अभियंताओ की आवश्यकता है। बांधों का गेज तक देखने के लिए कर्मचारी नही है। जल संसाधन विभाग के नैनवां उपखण्ड में नौ बांधों की निगरानी के लिए 2018 तक 27 कर्मचारी (बेलदार) बांधों पर नियुक्त थे। सात वर्ष में ही सभी कर्मचारी सेवानिवृत हो जाने व विभाग द्वारा बेलदार के पद को समाप्त कर दिए जाने से कार्यालय में एक भी कर्मचारी नहीं बचा है। स्थिति यह हो गई कि एक ही कनिष्ठ अभियंता को ही 16 बांधों की देखरेख व निगरानी करनी पड़ी रही है।