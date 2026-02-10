10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Rajasthan: पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के करोड़ों लोगों की जल्द बुझेगी प्यास

पूर्वी राजस्थान की संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के तहत बूंदी में निर्माण कार्यों का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Rakesh Mishra

Feb 10, 2026

Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project, Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project in Bundi, Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project in Kota, Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project in Rajasthan, Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project Latest News, Parvati-Kalisindh-Chambal Link Project Update News, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना इन बूंदी, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना इन कोटा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना इन राजस्थान, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना लेटेस्ट न्यूज, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना अपडेट न्यूज

निरीक्षण के दौरान जानकारी लेते मंत्री रावत। फोटो- पत्रिका

बूंदी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के तहत निर्माण कार्यों का सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण किया। वे अधिकारियों के साथ जिले के गुहाटा पहुंचे।

उन्होंने निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट कार्यस्थल पर अभियंताओं से विस्तार से चर्चा की और परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर प्रत्येक बिंदु का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

चल रहा एक्वाडक्ट का निर्माण

रावत ने बताया कि चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक ओर कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपल्दा समेल गांव और दूसरी ओर बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव को जोड़ेगा।

एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर

इस परियोजना के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज से पानी को पंप हाउस के माध्यम से लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद मेज बैराज से पंप हाउस और फीडर के जरिए गलवा बांध तक और वहां से बीसलपुर और ईसरदा बांध में जल पहुंचाया जाएगा।

एक्वाडक्ट के निर्माण से आमजन को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त मार्ग भी उपलब्ध होगा। चंबल नदी पर बन रहे इस एक्वाडक्ट की कुल लंबाई 2280 मीटर है। इसकी चौड़ाई 41.25 मीटर तथा ऊंचाई 7.7 मीटर है। परियोजना का शुभारंभ मई 2025 में किया गया था।

रावत ने अभियंताओं और श्रमिकों का उत्साह बढ़ाते हुए समयबद्ध कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना जल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। निरीक्षण के बाद मंत्री रावत ने अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

सवा तीन करोड़ लोगों को पानी मिलेगा

रावत ने बताया कि ईआरसीपी को वृहद स्वरूप देते हुए लगभग 90 हजार करोड़ रुपए की लागत से संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 17 जिलों की करीब 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पर्याप्त जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Sonam Wangchuk: जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक का हुआ बुरा हाल, पत्नी को बताया अपना दर्द, वायरल हुआ मैसेज
जोधपुर
Sonam Wangchuk, Jodhpur Central Jail, Prison Conditions India, Geetanjali J Angmo, Rajasthan News, Jodhpur News, Sonam Wangchuk Jail Update, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक इन जोधपुर, सोनम वांगचुक इन जोधपुर सेंट्रल जेल, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Rajasthan: पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के करोड़ों लोगों की जल्द बुझेगी प्यास

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सामुदायिक भवन में हो रहा संचालित डडवाडा विद्यालय का मामला

Bundi : बजट स्वीकृत, फिर भी चार माह से बन्द है विद्यालय का निर्माण कार्य
बूंदी

लाखेरी थानाधिकारी ने ग्रामीणों से किया संवाद

Bundi : छह गांव की चौपाल पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों की सुनी फरियाद
बूंदी

जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं

Bundi : राजमार्ग पर दौड़ रही ओवर लोड तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली
बूंदी

बूंदी में जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने मारी टक्कर, एएसआई सहित चार जवान घायल

बूंदी

Bundi : सम्मेलन में हिन्दू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर दिया जोर

सम्मेलन में हिन्दू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर दिया जोर
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.