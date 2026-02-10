Rajasthan: पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के करोड़ों लोगों की जल्द बुझेगी प्यास

रावत ने बताया कि चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबाई में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण के पैकेज-2 के अंतर्गत 2 हजार 330 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। यह एक ओर कोटा जिले की दीगोद तहसील के पीपल्दा समेल गांव और दूसरी ओर बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गुहाटा गांव को जोड़ेगा।