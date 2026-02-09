Bundi : सम्मेलन में हिन्दू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर दिया जोर

तलवास. कस्बे में हिन्दू समाज द्वारा तलवास मंडल का हिन्दू सम्मेलन आयोजित हुआ। लक्ष्मीनाथ मन्दिर से 11 बजे जुलूस प्रारंभ होकर, माताजी चौक, पुराना होली खुंट, सदर बाजार,पीला खरला होते हुए लुहारपुरा बावड़ी पर पहुंचा। लुहार पुरा बावड़ी से कलश यात्रा प्रारंभ हो कर चारभुजा मंदिर के सामने होकर गांव की सडक मार्ग से धर्मसभा स्थल हाट बाजार पर पहुंची।रास्ते में जगह-जगह पर फुलों की वर्षा की गई। दोपहर बाद धर्मसभा में मंच पर जिला संघ चालक प्रभू लाल सैनी, अध्यक्षता कजोड़ लाल वर्मा, संरक्षक बिरधी लाल शर्मा, महिला प्रतिनिधि उर्मिला शर्मा उपस्थित रहे।धर्म सभा में वक्ताओं ने हिन्दू समाज की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, राष्ट्र निर्माण में योगदान तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी संकल्पों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन रामचरित शर्मा ने किया। धर्म सभा बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया।