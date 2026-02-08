8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सूरज छतरी : बूंदी की आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम

छोटीकाशी बूंदी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित सूरज छतरी आज घुमने के लिए लोगों की पहली पंसद बनी हुई है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। अनोखी बात यह है कि सूर्य की किरणें सीधे इसी छतरी पर सबसे पहले पड़ती है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 08, 2026

सूरज छतरी : बूंदी की आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम

सूरज छतरी

बूंदी. छोटीकाशी बूंदी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित सूरज छतरी आज घुमने के लिए लोगों की पहली पंसद बनी हुई है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। अनोखी बात यह है कि सूर्य की किरणें सीधे इसी छतरी पर सबसे पहले पड़ती है। यदि इस धरोहर को सही संरक्षण और प्रचार मिले तो यह बूंदी के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है और आने वाली पीढिय़ों को अपने इतिहास से जोडऩे का कार्य करती रहेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा अत्यंत मनमोहक होता है,जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है।

दो प्रमुख रास्ते उपलब्ध
सूरज छतरी जाने के लिए दो प्रमुख रास्ते उपलब्ध हैं। पहला पैदल मार्ग बालचंदपाड़ा में हनुमान मंदिर के पीछे से जाता है। यह सूरज छतरी तक पहुंचने का सबसे सुलभ पैदल मार्ग माना जाता है। जहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर स्थल तक पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में यह क्षेत्र रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जहां बाघ का मूवमेंट रहता है। ऐसी स्थिति में पैदल यात्रा करने से पहले वन विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा मार्ग टीवी टावर के पीछे से जाता है। इस रास्ते से पर्यटक जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते है।

संरक्षण का कार्य
वर्ष 2018 से सेव ऑवर हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा सूरज छतरी के संरक्षण और जनजागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सेव ऑवर हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन अरिहंत सिंह चरड़ास बताते है कि संस्था द्धारा नियमित रूप से यहां पूजा-अर्चना, जनजागरूकता अभियान और विरासत संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। कोरोना काल के बाद से यहां बुस्ट मिला। तब हजारों लोगों ने सूरज छतरी से सूर्योदय के दर्शन किए। हाल ही में सेव ऑवर हेरिटेज फाउंडेशन के चेयरमैन के प्रयासों से सूरज छतरी एवं मयूर छतरी (मोरड़ी) के संयुक्त जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र
सूरज छतरी का निर्माण वर्ष 1673 में राव भाव ङ्क्षसह की माता द्वारा अपने पति राव छत्रशाल ङ्क्षसह की स्मृति में कराया गया था। यह स्थल प्राचीन काल से सूर्य उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां स्थापित भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा सात घोड़ों के रथ पर आरूढ़ है,जो भारतीय स्थापत्य कला और धार्मिक प्रतीकवाद का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। छतरी परिसर में अंकित शिलालेख उस समय की ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Feb 2026 11:54 am

Published on:

08 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सूरज छतरी : बूंदी की आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : सरकार के आदेश, नए सिरे से फिर होगा जर्जर स्कूलों का सर्वे

सरकार के आदेश, नए सिरे से फिर होगा जर्जर स्कूलों का सर्वे
बूंदी

Bundi: ‘सर मैं अभी पढ़ना चाहती हूं…’, DSP के पास कार्ड लेकर पहुंची नाबलिग लड़की तो लिया ये एक्शन, जबरदस्ती हो रही थी शादी

Bundi News
बूंदी

Bundi : कैटवॉक प्रतियोगिता में छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुति

कैटवॉक प्रतियोगिता में छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति
बूंदी

Bundi : मंडी में नहीं हुई नीलामी, किसान रहे परेशान

मंडी में नहीं हुई नीलामी, किसान रहे परेशान
बूंदी

पीएम स्वनिधि योजना 2.0 : सरकार दे रही 90 हजार रुपए का बिना गारंटी लोन, ऐसे पाएं योजना का लाभ

PM svanidhi Yojana
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.