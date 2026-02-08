सूरज छतरी : बूंदी की आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम

बूंदी. छोटीकाशी बूंदी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित सूरज छतरी आज घुमने के लिए लोगों की पहली पंसद बनी हुई है। यह स्थान ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। अनोखी बात यह है कि सूर्य की किरणें सीधे इसी छतरी पर सबसे पहले पड़ती है। यदि इस धरोहर को सही संरक्षण और प्रचार मिले तो यह बूंदी के पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकती है और आने वाली पीढिय़ों को अपने इतिहास से जोडऩे का कार्य करती रहेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां का नजारा अत्यंत मनमोहक होता है,जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है।