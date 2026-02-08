Bundi : सरकार के आदेश, नए सिरे से फिर होगा जर्जर स्कूलों का सर्वे

बूंदी. राज्य सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सर्वे कराने के आदेश दिए है। समसा की ओर से गठित टीम जर्जर स्कूलों में पहुंच वस्तुस्थिति देखेगी और क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। टीम को 15 मार्च तक सर्वे पूरा करना होगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोबारा जर्जर स्कूलों का सर्वे कराने के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम स्कूलों की स्थिति परखेंगे और देखेंगे भविष्य में कोई बड़ी घटना होने से बचा जा सके। हालांकि शिक्षा विभाग ने झालावाड़ स्कूल में हुए हादसे के बाद कराए गए सर्वे में जिले की रिपोर्ट में 35 जर्जर विद्यालय भवनों की रिपोर्ट भेजी है। इन स्कूलों को विभाग ने जमींदोज करा दिया है।