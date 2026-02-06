पीएम स्वनिधि योजना 2.0 : सरकार दे रही 90 हजार रुपए का बिना गारंटी लोन, ऐसे पाएं योजना का लाभ

बूंदी। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0' के तहत शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, ठेला चालकों, भवन निर्माण श्रमिकों और गिग वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। योजना के तहत जरूरतमंदों को सस्ती ब्याज दरों पर बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना पूरे देश में चल रही है, ऐसे में देश का कोई भी पात्र नागरिक योजना में लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।