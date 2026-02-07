Bundi : कैटवॉक प्रतियोगिता में छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुति



प्राचार्य डॉ. संदीप यादव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां छात्राओं के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। मंच संचालन समग्र प्रभारी डॉ. बीरमदेव के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में माधवी वर्मा ने प्रथम रानी वर्मा ने द्वितीय और भाग्यश्री मेहर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सरगम-2025 के तहत शनिवार को एकल नृत्य, युगल नृत्य एवं सामूहिक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।