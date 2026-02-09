Bundi : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में सफारी, पर्यटकों की जेब पर भारी

बूंदी. बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सफारी पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण टाइगर रिजर्व प्रबंधन का अब तक नेचर गाइड के चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं किया जाना है।

जानकारी के अनुसार टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने लगभग एक वर्ष पूर्व नेचर गाइड के लिए आवेदन लिए थे। इसके लिए 221 जनों ने आवेदन किया, जिनमें से 198 आवेदकों ने प्रति आवेदन 100 रुपए के हिसाब से शुल्क भी जमा करवाया। लेकिन अब तक न तो नेचर गाइड का चयन हुआ है और न ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। चयन नहीं होने से जहां आवेदनकर्ताओं में नाराजगी है, वहीं यहां आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।