बूंदी में जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने मारी टक्कर, एएसआई सहित चार जवान घायल

बूंदी। हिण्डोली थाना क्षेत्र के बासनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सोमवार दोपहर जल संसाधन मंत्री को एस्कॉर्ट करने के लिए लगाई गई पुलिस जीप को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जीप पलट गई, जिससे उसमें सवार एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए हिण्डोली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिस समय हादसा हुआ, उस समय एस्कॉर्ट मंत्री की गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए जिले की सीमा पर उनका इंतजार कर रही थी।