बूंदी

बूंदी में जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने मारी टक्कर, एएसआई सहित चार जवान घायल

हिण्डोली थाना क्षेत्र के बासनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सोमवार दोपहर जल संसाधन मंत्री को एस्कॉर्ट करने के लिए लगाई गई पुलिस जीप को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जीप पलट गई, जिससे उसमें सवार एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए।

बूंदी

Feb 09, 2026

दुर्घटना के बाद खड़े क्षतिग्रस्त वाहन। फोटो पत्रिका

बूंदी। हिण्डोली थाना क्षेत्र के बासनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सोमवार दोपहर जल संसाधन मंत्री को एस्कॉर्ट करने के लिए लगाई गई पुलिस जीप को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जीप पलट गई, जिससे उसमें सवार एएसआई सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए हिण्डोली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जिस समय हादसा हुआ, उस समय एस्कॉर्ट मंत्री की गाड़ी को एस्कॉर्ट करने के लिए जिले की सीमा पर उनका इंतजार कर रही थी।

हिण्डोली थाने के एएसआई गोपाल वर्मा ने बताया कि बूंदी लाइन पुलिस से मंत्री के बूंदी आगमन के मद्देनजर एस्कॉर्ट लगाई गई थी। एएसआई मोहनलाल, चालक अभिषेक, कांस्टेबल विनोद और विजय सिंह जीप में सवार होकर बासनी बॉर्डर के पास पहुंचे थे। इसी दौरान जीप को साइड में खड़ा करते समय देवली की ओर से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे जीप पलट गई।

कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले ही जीप के टूटे शीशों से सभी जवान बाहर निकल आए। घायलों को एंबुलेंस से हिण्डोली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। चालक अभिषेक ने बताया कि एस्कॉर्ट के लिए जीप सड़क किनारे खड़ी की जा रही थी, तभी अचानक कंटेनर ने टक्कर मार दी। पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

एक घंटे तक हाइवे बाधित

टक्कर के बाद पुलिस जीप पलट गई,जबकि कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे देवली से बूंदी की ओर जाने वाला मार्ग वन वे हो गया। करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। बाद में हाइवे अथॉरिटी के कार्मिक मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु करवाया गया।

Updated on:

09 Feb 2026 06:36 pm

Published on:

09 Feb 2026 06:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बूंदी में जल संसाधन मंत्री के लिए लगी एस्कॉर्ट जीप को कंटेनर ने मारी टक्कर, एएसआई सहित चार जवान घायल

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

