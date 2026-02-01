Bundi : बजट स्वीकृत, फिर भी चार माह से बन्द है विद्यालय का निर्माण कार्य

वहीं विद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए समसा योजना में 23 लाख पचास हजार रुपए का बजट स्वीकृत हुआ जिसमे 20 लाख रुपए में दो कमरे बरामद व करीब 3 लाख पचास हजार रुपए से शौचालय का निर्माण करना था और ठेकेदार ने करीब चार माह पहले ही संवेदक ने निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप लगा कर ऑनलाइन सुगम पोर्टल पर शिकायत करने से संवेदक ने विभाग के निर्देश पर कार्य रोक दिया और विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी,