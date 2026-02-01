Bundi : छह गांव की चौपाल पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों की सुनी फरियाद

भाण्ड, गवार, बड़गांव, बड़ाखेड़ा और बसवाड़ा जैसे गांवों में जब पुलिस टीम पहुंची, तो चौपाल पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पुलिस केवल थाने की दीवारों में नहीं, जनता के बीच खड़ी है। थानाधिकारी सुभाष शर्मा के नेतृत्व में एएसआई बाबूलाल नागर सहित पुलिसकर्मी राधेश्याम गुर्जर, देवलाल गुर्जर, हरिराम गुर्जर, महावीर गुर्जर सहित अन्य जवानों ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुरक्षा की बात की।