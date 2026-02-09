Bundi : राजमार्ग पर दौड़ रही ओवर लोड तूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली

तीन दिन पूर्व मंडी में की गई कार्रवाई को लेकर अब व्यापारी वर्ग ने परिवहन विभाग पर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। कोटा से देवली के बीच बूंदी जिले की सीमा में रोजाना दर्जनों भूसे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली उनकी चौड़ाई से दोगना फैला कर रोड पर चल रहे है। जबकि मंडी में व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा रोजगार के लिए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से मंडी के मिलो तक माल पहुंचाने के लिए उन्हें काम में लिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग अनाधिकृत रूप से ट्रकों के बजाय ट्रैक्टर ट्रॉलियो में तूड़ी का परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से आम जन में रोष बढ़ता जा रहा है।