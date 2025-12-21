चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग

नमाना. थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव के ग्रामीण शनिवार दोपहर को ग्रामीणों ने किशनपुरा गांव के निकट चल रहे गिट्टी क्रेशर के मालिक पर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने थानाधिकारी को बताया कि किशनपुरा गांव के निकट हाडा का तालाब में एक व्यक्ति ने गिट्टी क्रेशर की मशीन स्थापित कर रखी है, उस व्यक्ति ने धीरे-धीरे गांव की करीब 100 से 150 बीधा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। वहीं भूमि पर हो रही चारदीवारी को भी तोड़ दिया है। उसमें आने जाने का रास्ता बना लिया है, जिससे के्रशर पर आने-जाने के लिए चरागाह भूमि से ही वाहन निकलते हैं, जिसके चलते गांव के लोगों के पशु चराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अतिक्रमण होने पर पशुओं के चराने का संकट भी अब खड़ा होने लगा है। ग्रामीण देवलाल मीणा, हनुमान, धनराज गुर्जर, महादेव मीणा ने बताया कि के्रशर संचालक से चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए गांव के लोगों ने कई बार कर चुके हैं, लेकिन संचालक द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस वजह से नमाना थाने में ज्ञापन देने आए हैं। जिला कलक्टर को तहसीलदार को भी अतिक्रमण हटाने को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। इस पर थानाधिकारी ने कहा कि भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग निर्णय लेगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर किशनपुरा के ग्रामीणों को तहसीलदार व जिला कलक्टर को अवगत कराना चाहिए।