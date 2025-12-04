4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म

जिला अस्पताल में व्यवस्थाए पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में यहां मरीजों को स्वयं की जेब ढीली करने के अलावा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन व जिला ड्रग स्टोर के बीच समन्वय नहीं होने का खमियाजा मरीज उठा रहे है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 04, 2025

मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म

जिला अस्पताल

बूंदी. जिला अस्पताल में व्यवस्थाए पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में यहां मरीजों को स्वयं की जेब ढीली करने के अलावा परेशानी भी उठानी पड़ रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन व जिला ड्रग स्टोर के बीच समन्वय नहीं होने का खमियाजा मरीज उठा रहे है।
जानकारी के अनुसार अस्पताल में एक पखवाड़े से दो, पांच एवं दस एमएल का इंजेक्शन लगाने के लिए सीरिंज खत्म है। ऐसे में कुछ वार्डों में शेष पड़ी सीङ्क्षरज के भरोसे ही काम चलाया जा रहा है। वहीं जनाना अस्पताल में तो हालत यह है कि जहां दो एमएल क्षमता की सीरिंज का उपयोग करना है, वहीं भी नहीं होने के कारण दस एमएल की सीरिंज से काम चला रहे है, ऐसे में मरीजों को अधिक दर्द सहन करना पड़ रहा है। वहीं सर्दी अधिक होने के कारण जनाना अस्पताल के वार्डों में बच्चे अधिक भर्ती हो रहे है, यहां केनूला की आपूर्ति नहीं होने के कारण वह भी मरीजों को बाहर से लाना पड़ रहा है।
अस्पताल परिसर स्थित दवा वितरण केन्द्र पर पिछले दस दिनों से 67 प्रकार की दवाएं खत्म हो चुकी है, लेकिन आपूर्ति अब तक नहीं हो पाई है, जबकि कई दवा तो अति आवश्यक है, तथा चिकित्सक उन्हें रोगी परामर्श पर्ची पर भी लिख रहे है। ऐसे में मरीजों को बाहर का रास्ता देखना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्लड चढ़ाने के काम आने वाले बीटी सेट एवं ग्लव्स भी खत्म हो चुके है। इन दवाओं की उपलब्धता अस्पताल के दवा स्टोर पर भी नहीं है। ऐसे में कब तक आएगी, इसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं पता है।

भामाशाहों के भरोसे
कहने को तो पंडित बृज सुंदर शर्मा सामान्य अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यह अधिकांश समय भामाशाहों के भरोसे ही रहता है।
गर्मी के मौसम में कूलर, पंखे तो हाल ही में दो बार रोटरी क्लब ने दवाओं की आपूर्ति की है, जबकि अस्पताल के पास मेडिकल रिलीफ सोसायटी में फण्ड की कोई कमी नहीं है तथा इसके अध्यक्ष भी जिला कलक्टर है।

मांग भेजी, नहीं हुई आपूर्ति
दवा सहित अन्य सामग्री कम होने के बारे में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. एलएन मीना ने बताया कि जिला ड्रग स्टोर को मांग भेजी हुई है, वहां दवा नहीं होने की एनएसी नहीं मिली है। एनएसी मिलने के बाद ही दवा क्रय करने के लिए टेण्डर किए जा सकते है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को भी बताया जा चुका है। खत्म हुई दवाएं और सामग्री प्रतिदिन उपयोग में आने वाली है। वहीं जिला ड्रग स्टोर के डॉ. सतीश सक्सेना ने बताया कि दवाओं की एनएसी उनके द्ववारा नहीं दी जाती है। यह जयपुर द्वारा ही दी जाती है। उनके पास आरएमएससीएल से दवा की आपूर्ति होने पर सभी ड्रग स्टोर केन्द्र में भेज दी जाएगी, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पूर्व में भी एनएसी जिला ड्रग स्टोर द्वारा ही दी जाती रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 09:55 am

Published on:

04 Dec 2025 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मरीजों की जेब ढीली कर रहा जिला अस्पताल, सीरिंज-केनुला और 67 तरह की दवाएं खत्म

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी

अंतिम छोर पर नहीं पहुंच रहा नहरी पानी
बूंदी

रीको की जमीन से हटाया अतिक्रमण, चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा

रीको की जमीन से हटाया अतिक्रमण, चार थानों का जाप्ता मौजूद रहा
बूंदी

पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क

पांचवें दिन भी नहीं मिली सफलता, न दिखाई दी और न ही मिले पगमार्क
बूंदी

टीवी ऑन करते ही डिजिटल पढ़ाई शुरू

टीवी ऑन करते ही डिजिटल पढ़ाई शुरू
बूंदी

डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी

डपटा माइनर ओवरफ्लो होकर छलका, दो दर्जन किसानों की 150 बीघा फसल में भरा नहरी पानी
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.